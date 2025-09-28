Maru Botana abre su corazón tras un nuevo aniversario de la muerte de su hijo: "El dolor compartido duele menos"

En un emotivo mensaje a través de sus redes sociales y en declaraciones en Radio Grote , Maru Botana comparte su dolor en el aniversario de la partida de su hijo Facu. La familia y el amor, claves para afrontar el duelo y encontrar consuelo.

El aniversario de la partida de un ser querido siempre es un momento complicado. Maru , madre de Facu, quien falleció hace tiempo, se enfrenta a este día compartiendo con sus seguidores su tristeza y cómo, a pesar del dolor , el apoyo de su familia y la fe, le dan fuerzas para seguir adelante. En declaraciones en Radio Grote, Maru expresó: " El dolor compartido duele menos ", reflejando cómo la presencia de sus hijos y el amor familiar le han permitido afrontar la pérdida con esperanza.

Facu, aunque ya no está físicamente, dejó un legado de amor y unión en su hogar. Maru recuerda cómo el dolor de su partida sirvió para estrechar lazos familiares, pues sus hijos, especialmente, se han convertido en su principal apoyo. "Lo que me enseñó Facu a nivel familia es lo más grande", afirmó Maru en la entrevista radial, quien reconoce que el amor y la cercanía entre ellos han sido claves para atravesar la tragedia.

Los días difíciles: explicar el dolor a los más pequeños

En su relato, Maru también destacó lo complejo que fue explicarles a sus hijos más pequeños lo que sucedió, especialmente cuando algunos pensaban que Facu resucitaría. “Fue difícil porque ellos tenían otras creencias”, contó Maru, recordando cómo, a pesar de la tristeza, trataban de seguir adelante con gestos de cariño y apoyo mutuo. Maru agregó: "Era un día a día, minuto a minuto, con ellos tratando de entender lo que estaba pasando".

La importancia de compartir el dolor: un mensaje de esperanza

Maru no solo habla desde el dolor personal, sino también desde el deseo de ayudar a otros que atraviesan pérdidas similares. "No piden una vida perfecta, porque no es real. Todos tenemos algún dolor", reflexionó, haciendo un llamado a quienes sufren para que se den cuenta de que no están solos. Además, la publicación de Maru, lejos de ser solo un desahogo personal, es un acto de generosidad hacia quienes atraviesan situaciones difíciles y buscan consuelo en las palabras de alguien que entiende la magnitud del sufrimiento.

