Maru Botana le dedicó un desgarrador posteo a su hijo fallecido y entristeció a todos

El 21 de septiembre no es una fecha más para Maru Botana. Es que en esta fecha, pero del año 2008, confirmaba que su hijo Facundo perdió la vida por causa de muerte súbita con tan solo seis meses de vida y el dolor la marcó para siempre a ella y a toda su familia.

En este día tan especial, Maru le dedicó una hermosa carta y emocionó a sus seguidores: "Hoy es el día. El día en que sí pudiera volvería todo para atrás o el día en que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles".

"Son esos días en que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días en que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar. A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida", escribió Botana en la publicación que realizó en su Instagram.

Maru Botana recordó a su hijo en las redes sociales Screenshot_11 La carta de Maru Botana a su hijo. Foto: captura de pantalla Instagram/ @marubotanaok.

Maru expresó además que ella siente que Facundo sigue presente: "Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida. Pero hoy, Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas. Busco fotos, videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre. Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento en que les contamos que te habías ido al cielo".