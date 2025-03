Sergio Lapegüe fue contundente contra Maru Botana tras sus dichos en referencia a su experiencia trabajando juntos

Tras las declaraciones de Maru Botana en una entrevista en la que se refirió nuevamente a su experiencia trabajando en un ciclo que compartió hace años con Sergio Lapegüe, el periodista le respondió de manera contundente a la cocinera, al ser consultado por el cronista de un programa de chimentos de América TV.

"No sé qué le pasó a él. Me llevé bárbaro en el programa, se llevaba las masitas a su casa... Su mujer y su hija, divinas. Nunca tuve problemas, cero. No sé por qué salió a matarme", expresó Maru Botana sobre la relación con Sergio Lapegüe en el ciclo que condujeron juntos hace 15 años, esto lo contó recientemente en una entrevista con Rulo Schijman para el programa Desencriptados de Infobae.

En el reportaje en el que habló sobre las diferencias que tuvo con Sergio Lapegüe en el programa Sábado en casa que se emitía por América TV años atrás, también Maru Botana hizo referencia a la pelea que tuvo en el pasado con Yanina Latorre, el conflicto con Jimena Monteverde y el cruce con Coco Carreño.

Sergio Lapegüe reveló cómo fue su experiencia con Maru Botana

Consultado por el cronista de LAM (América TV), Sergio Lapegüe pudo contar qué pasó con Maru Botana en aquella amarga experiencia televisiva. "Pasaron 15 años, prefiero ni hablar del tema. No tengo nada en contra de ella, me llevé bien, pero no había buena química en todo el grupo", explicó el periodista.

Para concluir, Sergio Lapegüe explicó cómo era la relación con la cocinera a diferencia de otras experiencias en televisión."En todos los productos que hice se destacó la buena energía, pero ahí no había. Es cierto que no podía entrar a la cocina, la producción había tomado la determinación, pero era raro que el conductor esté 40 minutos afuera", deslizó filosamente el periodista.