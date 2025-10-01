Qué carreras generan más estrés: el ranking completo de Oxford

Un estudio de Oxford reveló qué carreras generan más estrés académico y emocional. Medicina, física e ingeniería encabezan el ranking.

La discusión sobre cuáles son las carreras más duras, exigentes o estresantes frente a las consideradas más blandas o ligadas a las ciencias sociales siempre genera debate. En diversos ámbitos abundan las comparaciones entre unas y otras, muchas veces basadas en percepciones o estereotipos que no siempre reflejan la realidad académica.

Sin embargo, hay estudios que revelan datos concretos sobre el nivel de presión emocional, carga horaria y exigencia evaluativa que enfrentan los estudiantes. Uno de ellos, elaborado por la Universidad de Oxford, ordenó 50 carreras según su nivel de estrés, y los resultados sorprendieron a todos.

Medicina, física e ingeniería lideran el ranking de carreras más estresantes según Oxford.

Las más estresantes: exigencia técnica y emocional Las carreras que encabezan el ranking combinan alta exigencia académica, prácticas intensivas, presión por resultados y un fuerte impacto en la salud mental de los estudiantes. Medicina ocupa el primer lugar, seguida por física, ingeniería mecánica, eléctrica y civil. También figuran ciencias de la computación, matemáticas, química e ingeniería biomédica.

Las menos estresantes, según el estudio En el otro extremo, las carreras con menor nivel de estrés incluyen gestión hotelera, relaciones públicas, turismo, gastronomía, cine, fotografía y teatro. Aunque muchas de ellas tienen exigencias creativas y laborales propias, el estudio las ubicó como menos estresantes en términos académicos.