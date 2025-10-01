Presenta:

Qué carreras generan más estrés: el ranking completo de Oxford

Un estudio de Oxford reveló qué carreras generan más estrés académico y emocional. Medicina, física e ingeniería encabezan el ranking.

 La Universidad de Oxford publicó el listado completo con 50 carreras. Foto: Shutterstock

La discusión sobre cuáles son las carreras más duras, exigentes o estresantes frente a las consideradas más blandas o ligadas a las ciencias sociales siempre genera debate. En diversos ámbitos abundan las comparaciones entre unas y otras, muchas veces basadas en percepciones o estereotipos que no siempre reflejan la realidad académica.

Sin embargo, hay estudios que revelan datos concretos sobre el nivel de presión emocional, carga horaria y exigencia evaluativa que enfrentan los estudiantes. Uno de ellos, elaborado por la Universidad de Oxford, ordenó 50 carreras según su nivel de estrés, y los resultados sorprendieron a todos.

Medicina, física e ingeniería lideran el ranking de carreras más estresantes según Oxford.

Las más estresantes: exigencia técnica y emocional

Las carreras que encabezan el ranking combinan alta exigencia académica, prácticas intensivas, presión por resultados y un fuerte impacto en la salud mental de los estudiantes. Medicina ocupa el primer lugar, seguida por física, ingeniería mecánica, eléctrica y civil. También figuran ciencias de la computación, matemáticas, química e ingeniería biomédica.

Las menos estresantes, según el estudio

En el otro extremo, las carreras con menor nivel de estrés incluyen gestión hotelera, relaciones públicas, turismo, gastronomía, cine, fotografía y teatro. Aunque muchas de ellas tienen exigencias creativas y laborales propias, el estudio las ubicó como menos estresantes en términos académicos.

Las carreras creativas y tur&iacute;sticas figuran entre las menos estresantes. Foto: Archivo

Ranking completo: las 50 carreras más estresantes según Oxford

Este es el listado completo publicado por la Universidad de Oxford, ordenado de mayor a menor nivel de estrés académico y profesional:

  • Medicina

  • Física

  • Ingeniería Mecánica

  • Ingeniería Eléctrica

  • Ingeniería Civil

  • Ciencias de la Computación

  • Matemáticas

  • Ingeniería Química

  • Química

  • Ingeniería Biomédica

  • Arquitectura

  • Derecho

  • Bioquímica

  • Enfermería

  • Ciencias Ambientales

  • Economía

  • Ciencia de Datos

  • Inteligencia Artificial

  • Contabilidad

  • Biología

  • Finanzas

  • Odontología

  • Filosofía

  • Ciencia Política

  • Geología

  • Ingeniería

  • Antropología

  • Psicología

  • Sociología

  • Criminología

  • Trabajo Social

  • Ciencias Internacionales

  • Historia

  • Administración de Empresas

  • Marketing

  • Educación

  • Literatura

  • Música

  • Diseño Gráfico

  • Diseño Industrial

  • Comunicación

  • Publicidad

  • Idiomas

  • Teatro

  • Fotografía

  • Cine

  • Gastronomía

  • Turismo

  • Relaciones Públicas

  • Gestión Hotelera

