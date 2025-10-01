Ya están disponibles las entradas para subir al Obelisco: cuánto cuestan y cuándo arrancan las visitas

Por primera vez en su historia, el Obelisco de Buenos Aires abrirá de manera regular su mirador al público. A partir del 1 de noviembre de 2025, residentes y turistas podrán vivir una experiencia única: contemplar la ciudad desde los 67,5 metros de altura de uno de los monumentos más emblemáticos del país.

La propuesta, presentada por el gobierno porteño, busca sumar un nuevo atractivo turístico a la capital. Desde su inauguración en 1936, el Obelisco fue escenario de celebraciones y protestas, pero nunca había permitido un acceso organizado a la cima. Ahora, con la incorporación de un ascensor especialmente diseñado, la visita será posible de forma segura y cómoda.

Las entradas ya pueden adquirirse a través del sitio oficial miradorobelisco.com.ar . El valor para residentes argentinos es de $18.000, mientras que los no residentes deberán abonar $36.000, en ambos casos con reserva anticipada. Desde el 1 de noviembre, los tickets también estarán disponibles de manera presencial en los stands ubicados en Av. Diagonal Norte y Av. 9 de Julio.

El mirador funcionará todos los días de 9 a 17 horas. En caso de condiciones climáticas adversas o situaciones de fuerza mayor que impidan el acceso , las entradas podrán reprogramarse o se reintegrará el dinero abonado.

image El Obelisco tendrá por primera vez un mirador con acceso regular para visitantes. Turismo Buenos Aires

Cómo es la experiencia de subir al Obelisco

El recorrido comienza con un breve ingreso de ocho escalones hasta llegar al ascensor, que cuenta con un lateral vidriado para descubrir el interior del monumento durante el ascenso. El trayecto dura aproximadamente un minuto y lleva hasta el nivel 55. Desde allí, una escalera caracol de 35 peldaños conduce a la cima, donde cuatro ventanas permiten apreciar vistas panorámicas en las cuatro direcciones de la ciudad.

La experiencia completa dura unos 20 minutos y está acompañada por una narración que recorre aspectos históricos y culturales del Obelisco. Por razones técnicas y de seguridad, el acceso no está habilitado para personas con movilidad reducida, aunque se prevé el lanzamiento de una propuesta de realidad virtual que permitirá recrear la visita de forma inclusiva.

Un nuevo atractivo para la Ciudad

El Obelisco recibe cada año a millones de visitantes que lo consideran una parada obligada en Buenos Aires. Con la incorporación del mirador, el monumento no solo ofrece una vista privilegiada, sino también una manera de revalorizar su lugar en el patrimonio urbano.

Esta iniciativa convierte al símbolo porteño en un punto de encuentro renovado, capaz de combinar su historia con la posibilidad de mirar la ciudad desde una perspectiva inédita.