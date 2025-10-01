La Embajada de EE.UU. en Argentina reveló qué pasará con los turnos para visas en medio de la crisis

En medio de la crisis presupuestaria en Estados Unidos y del cierre gubernamental, la Embajada en Argentina anunció cómo trabajará desde ahora.

En medio del cierre del gobierno federal dispuesto por Donald Trump, la embajada de Estados Unidos en Argentina difundió precisiones sobre su funcionamiento de ahora en adelante y su impacto en los procesos de otorgamiento de visas.

A través de un comunicado, difundido por la red social X, el consulado estadounidense en Argentina precisó que, desde ahora, no actualizarán el contenido de sus redes sociales hasta “que se reanuden plenamente las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”, todo esto, debido a la “interrupción de asignaciones presupuestarias en el gobierno de los Estados Unidos”.

“No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden plenamente las operaciones, salvo en caso de información urgente relacionada con la seguridad”, agregaron.

descarga El comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. X @EmbajadaEEUUarg

Qué pasará con los turnos de visas En el mismo comunicado, anunciaron que “los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, en la medida en que la situación lo permita”.