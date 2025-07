Cinco tecnicaturas que la inteligencia artificial recomienda para tener trabajo asegurado

Elegir qué estudiar es cada vez más complejo en un mundo donde muchas tareas empiezan a ser reemplazadas por algoritmos o máquinas. Por eso, se le consultó a la inteligencia artificial qué tecnicaturas o cursos conviene hacer hoy para tener trabajo asegurado en el futuro. Pero esta vez, el foco no estuvo en lo obvio: ni programación, ni inteligencia artificial.

La inteligencia artificial eligió cinco caminos menos tradicionales, pero con futuro real.

"El secreto no está en competir con los robots, sino en hacer lo que ellos no pueden", explicó la IA. Basada en un estudio del U.S. Career Institute que analizó 65 empleos con 0% de riesgo de automatización, seleccionó opciones que combinan habilidades prácticas, trato humano y demanda creciente.