La inteligencia artificial advirtió qué trabajos pueden desaparecer antes de 2030

Por último, la IA advierte que incluso ciertas tareas creativas están en revisión. La generación automática de textos, imágenes y videos podría impactar a redactores, diseñadores gráficos o editores que trabajen sobre productos genéricos o de bajo presupuesto.

Sin embargo, el sistema aclara que no todo es reemplazo: "Los trabajos desaparecerán en su forma actual, pero eso no significa que no habrá trabajo. La clave será aprender a trabajar con la inteligencia artificial, no competir contra ella".