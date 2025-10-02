Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio se verá afectado en siete departamentos de Mendoza en distintos momentos de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 3 de octubre y son siete los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico: Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Estos cortes tienen que ver con las tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Cortes de luz programados para este viernes 03/10
Las Heras
- Entre calles Río Salado, Boulogne Sur Mer, Río Diamante y Tandil. Entre calles Río Tunuyán, El Trapiche, Huarpes, Tandil y zonas aledañas; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En calle Aráoz, entre Acceso Sur y Terrada, y adyacencias; Mayor Drumond. De 8.45 a 12.45 h.
Lavalle
- En la intersección de calles Rodríguez y El Carmen y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, hacia el este de Ghilardi. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Ghilardi, entre Galmarini e Independencia. En Independencia, entre Ghilardi y Arequipa Suárez. En el barrio Firpo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°154, entre calles El Monte y El Pasatiempo; Colonia Española. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Sarmiento, entre Bentos y El Toledano. En el barrio Alto Paredes; Las Paredes. De 15.00 a 18.00 h.
- En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre la Ruta Nacional N°146 y calles San Francisco, Monzón y El Monte; Cuadro Bombal. De 8.45 a 12.45 h.