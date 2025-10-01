Presenta:

Sociedad

|

pronóstico

Pronóstico extendido: en la antesala del Zonda, se espera una máxima de 30ºC este jueves en Mendoza

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la temperatura irá en aumento durante los próximos días en la provincia.

MDZ Sociedad

El calor se hace sentir en Mendoza.

El calor se hace sentir en Mendoza.

Santiago Tagua/MDZ

El calor se hizo sentir este miércoles en Mendoza, pero es tan solo el principio de lo que se viene. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, la temperatura seguirá en ascenso durante los próximos días en la provincia.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

Para este jueves 2 de octubre se anuncia poca nubosidad, con vientos leves del noreste y poco nuboso en cordillera. La mínima esperada es de 11ºC y la máxima de 30ºC.

Te Podría Interesar

En tanto que el viernes la máxima alcanzaría los 33ºC, al tiempo que se espera viento Zonda en precordillera y Malargüe. En alta montaña estará poco nuboso y no hay grandes novedades.

pronóstico jueves
El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

Archivado en

Notas Relacionadas