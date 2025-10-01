Pronóstico extendido: en la antesala del Zonda, se espera una máxima de 30ºC este jueves en Mendoza

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la temperatura irá en aumento durante los próximos días en la provincia.

El calor se hizo sentir este miércoles en Mendoza, pero es tan solo el principio de lo que se viene. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, la temperatura seguirá en ascenso durante los próximos días en la provincia.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Para este jueves 2 de octubre se anuncia poca nubosidad, con vientos leves del noreste y poco nuboso en cordillera. La mínima esperada es de 11ºC y la máxima de 30ºC.

En tanto que el viernes la máxima alcanzaría los 33ºC, al tiempo que se espera viento Zonda en precordillera y Malargüe. En alta montaña estará poco nuboso y no hay grandes novedades.