Esta semana vuelve el calor a Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima

La primavera llegó a Mendoza sin rodeos y ya empiezan a sentirse temperaturas estivales en la provincia. Después de un martes algo nublado -con una temperatura máxima de 23 ºC- e irá en ascenso hasta el fin de semana.

Se espera que la temperatura máxima ronde los 30 ºC en Mendoza.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el miércoles el cielo continuará algo nublado, se esperan vientos moderados del noreste y la temperatura irá en ascenso. La máxima será de 17 ºC y la mínima de 9 ºC.

El jueves el termómetro seguirá en ascenso y la temperatura máxima será de 29 ºC. Por su parte, la mínima será de 11 ºC. Se espera poca nubosidad y vientos leves del noreste.

El viernes el calor no dará tregua y el pronóstico indica que la temperatura máxima será de 30 ºC y la mínima de 12 ºC. El tiempo será bueno y habrá poca nubosidad en la cordillera.

Para el sábado, se espera que el cielo esté parcialmente nublado y ventoso. Los modelos indican vientos moderados a algo fuertes del sector sur que provocarán un descenso de la temperatura. La temperatura máxima será de 25 ºC y la mínima de 16 ºC.

Alertas meteorológicas

Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no ha publicado ninguna alerta para Mendoza por tormentas, lluvias, viento o nevadas.