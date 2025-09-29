Presenta:

Sociedad

|

supermercados

Se viene el calor: supermercados ofrecen ventiladores con un 45% de descuento

Hay supermercados de todo el país que tienen estos productos a un muy buen precio teniendo en cuenta la proximidad con el verano.

MDZ Sociedad

Promoción en supermercados en ventiladores para el verano.

Promoción en supermercados en ventiladores para el verano.

Si sos de los que piensa en el verano con mucha anticipación, esta promoción es para vos: hay supermercados con sucursales en todo el país que ya están ofreciendo productos para el verano pensando en que las temperaturas comenzarán a aumentar en los próximos días. Es la oportunidad para encontrar ventiladores a bajos precios.

Es que desde esta semana, varias cadenas de supermercados lanzaron una campaña de liquidación con fuertes descuentos en ventiladores, con precios que comienzan en $33.149 y promociones de hasta el 45 %. Además, en la mayoría de los casos se puede pagar en cuotas sin interés.

Te Podría Interesar

Sin dudas que esta oportunidad es para aprovechar realmente si te hace falta en tu casa y deseas no sufrir las altas temperaturas que están anunciadas para meses como diciembre-enero-febrero. Además, estos precios pueden ser temporales ya que hacia fin de año se disparan por la alta demanda.

Descuento en ventiladores en supermercados

Hay tres supermercados que ofrecen estas promociones a bajo precio: ChangoMás ofrece ventiladores de pie y de techo con descuentos que van del 10% al 25%.

Entre los destacados, el modelo Axel turbo de 20″ en color blanco se consigue con una rebaja del 25 %, quedando en $90.825. También hay otras opciones de pie con descuentos del 17 %.

ventilador grande solo.jpg
Ventiladores que se ofrecen a un buen precio en supermercados argentinos.

Ventiladores que se ofrecen a un buen precio en supermercados argentinos.

Mientras que en Carrefour aparecen algunas de las promociones más agresivas. Un ventilador Sansei de 16″ tiene una rebaja del 45%, quedando en $103.499. También hay modelos Electrolux con 40% de descuento y ventiladores de techo Philco con rebaja del 30%.

Finalmente, Coto ofrece un turboventilador Liliana de 32″ metálico con un descuento del 35 %, y un ventilador InDelPlas de 12″ de plástico a $33.149, uno de los precios más bajos del mercado en esta liquidación.

Gran parte de estas promociones incluyen planes de pago en cuotas sin interés, lo que facilita el acceso a quienes buscan equiparse antes de los meses de calor. Las condiciones varían según el supermercado y el medio de pago.

Desde las entidades recomendaron revisar el costo total financiado, ya que en algunos casos pueden aplicarse recargos si no se cumplen las condiciones de la promoción; comparar modelos y características técnicas para elegir el que mejor se adapte al espacio y necesidad y finalmente aprovechar las rebajas especialmente en productos de mayor valor, como los ventiladores de techo o industriales, donde el ahorro puede ser más significativo.

Archivado en

Notas Relacionadas