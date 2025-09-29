Se viene el calor: supermercados ofrecen ventiladores con un 45% de descuento

Si sos de los que piensa en el verano con mucha anticipación, esta promoción es para vos: hay supermercados con sucursales en todo el país que ya están ofreciendo productos para el verano pensando en que las temperaturas comenzarán a aumentar en los próximos días. Es la oportunidad para encontrar ventiladores a bajos precios.

Es que desde esta semana, varias cadenas de supermercados lanzaron una campaña de liquidación con fuertes descuentos en ventiladores, con precios que comienzan en $33.149 y promociones de hasta el 45 %. Además, en la mayoría de los casos se puede pagar en cuotas sin interés.

Sin dudas que esta oportunidad es para aprovechar realmente si te hace falta en tu casa y deseas no sufrir las altas temperaturas que están anunciadas para meses como diciembre-enero-febrero. Además, estos precios pueden ser temporales ya que hacia fin de año se disparan por la alta demanda.

Hay tres supermercados que ofrecen estas promociones a bajo precio: ChangoMás ofrece ventiladores de pie y de techo con descuentos que van del 10% al 25%.

Entre los destacados, el modelo Axel turbo de 20″ en color blanco se consigue con una rebaja del 25 %, quedando en $90.825. También hay otras opciones de pie con descuentos del 17 %.

ventilador grande solo.jpg Ventiladores que se ofrecen a un buen precio en supermercados argentinos.

Mientras que en Carrefour aparecen algunas de las promociones más agresivas. Un ventilador Sansei de 16″ tiene una rebaja del 45%, quedando en $103.499. También hay modelos Electrolux con 40% de descuento y ventiladores de techo Philco con rebaja del 30%.

Finalmente, Coto ofrece un turboventilador Liliana de 32″ metálico con un descuento del 35 %, y un ventilador InDelPlas de 12″ de plástico a $33.149, uno de los precios más bajos del mercado en esta liquidación.

Gran parte de estas promociones incluyen planes de pago en cuotas sin interés, lo que facilita el acceso a quienes buscan equiparse antes de los meses de calor. Las condiciones varían según el supermercado y el medio de pago.

Desde las entidades recomendaron revisar el costo total financiado, ya que en algunos casos pueden aplicarse recargos si no se cumplen las condiciones de la promoción; comparar modelos y características técnicas para elegir el que mejor se adapte al espacio y necesidad y finalmente aprovechar las rebajas especialmente en productos de mayor valor, como los ventiladores de techo o industriales, donde el ahorro puede ser más significativo.