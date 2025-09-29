Día del Empleado de Comercio: qué supermercados abren y cuáles no en Buenos Aires

Este lunes 29 de septiembre se celebra en el país el Día del Empleado de Comercio , con el fin de reconocer el trabajo de millones de trabajadores el rubro en Argentina. Se trata de una jornada no laborable para gran parte del sector, por lo cual supone el cierre de supermercados , shoppings y negocios minoristas durante 24 horas.

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada año el 26 de septiembre, fecha establecida por la Ley N.º 26.541. Sin embargo, este año, la jornada fue trasladada al lunes 29 de septiembre, por acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresarias del sector.

La mayoría de las grandes cadenas de supermercados no abren sus puertas este lunes.

Para estar seguros de que el comercio participa de la promo, se recomienda consultarlo antes de pagar o revisar el listado disponible en la app o la web del banco. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Esta conmemoración recuerda la sanción de la Ley N.º 11.729, dictada en 1934, considerada un hito en la legislación laboral del país. Dicha norma fue la primera en establecer derechos fundamentales para los empleados de comercio, como:

¿Qué implica el feriado por el Día del Empleado de Comercio?

La celebración del Día del Empleado de Comercio tiene alcance de feriado nacional para el sector mercantil. Esto significa que:

Los trabajadores no deben prestar servicios, salvo acuerdo excepcional.

Quienes trabajen durante la jornada deben cobrar un adicional del 100%, como en cualquier feriado nacional.

No puede compensarse con otro día libre, salvo acuerdo expreso.

¿Qué supermercados estarán cerrados este lunes 29 de septiembre?

La mayoría de las grandes cadenas comerciales y supermercados no abrirán sus puertas durante toda la jornada. Entre los establecimientos que confirmaron el cierre se encuentran:

Carrefour

Coto

Jumbo

Disco

Vea

Walmart

Changomas

La Anónima

¿Qué otros comercios cierran por el Día del Empleado de Comercio?

Además de los supermercados, no habrá actividad en:

Shoppings

Hipermercados

Tiendas de indumentaria

Perfumerías

Mayoristas

Áreas administrativas del rubro

¿Qué negocios podrían abrir este lunes?

Los únicos comercios que podrían abrir sus puertas son los locales de barrio más pequeños, solo si cumplen con las siguientes condiciones:

Atendidos por sus dueños o familiares directos.

Empleados que acepten trabajar voluntariamente, con pago adicional del 100%.

Faecys recuerda que, en todos los casos, debe respetarse lo dispuesto por la ley respecto al pago del día trabajado.