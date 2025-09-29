Escándalo en el viaje de egresados: la DAIA y el Gobierno de Javier Milei presentaron acciones legales

La difusión de un video en el que un grupo de alumnos de la escuela "Humanos", de la localidad bonaerense de Canning , entona cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche generó un amplio repudio social y político en Argentina .

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran a los estudiantes utilizando insultos y referencias vinculadas al Holocausto , lo que encendió las alarmas sobre la persistencia de discursos de odio hacia la comunidad judía.

Mauro Berenstein , presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) , manifestó su preocupación en diálogo con Radio Mitre: "Estoy dolido. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que se manejen estos temas, no se pueden minimizar". El dirigente advirtió sobre la gravedad de estos episodios y reclamó una respuesta institucional contundente.

La DAIA ya inició acciones legales y presentó una denuncia judicial por posible comisión de delitos de discriminación. "La discriminación es un delito y la justicia determinará a los responsables", afirmó Berenstein, destacando que la estrategia de la entidad se basa en dos ejes: la vía judicial y la educación. Según explicó, el antisemitismo debe abordarse de manera transversal, involucrando a las instituciones educativas, a las empresas organizadoras de viajes y a los propios jóvenes.

La reacción de Javier Milei y la denuncia del Gobierno

En paralelo, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, también presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro. El funcionario pidió investigar a los responsables de los cantos que incitaban a "quemar judíos", hechos que podrían encuadrarse dentro de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios.

Dicha norma establece penas de uno a tres años de prisión para quienes promuevan propaganda basada en ideas de superioridad racial o religiosa, y castiga también a quienes inciten al odio o la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

En horas de la tarde del domingo, tras darse a conocer el contenido del video, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para manifestar su rechazo, escribiendo escuetamente: "Repudiable, fin".