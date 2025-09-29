Días cálidos, nublados y lluvia para el domingo: así estará el tiempo en Buenos Aires esta semana

El inicio de la primavera se hace sentir esta la última semana de septiembre y seguirá así durante los primeros días de octubre. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un aumento de temperaturas, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias recién para el final de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires . Enterate cómo estará el tiempo día por día.

Para este lunes 29 de septiembre, la previsión indica una jornada con sol predominante y cielo mayormente nublado hacia la tarde. Las temperaturas, en tanto, rondarán entre 11 y 24°.

Según el SMN, el martes se mantendrá un panorama similar. La mínima se ubica en 14° y la máxima alcanzaría los 25°. El cielo permanecería parcialmente nublado, con condiciones estables y sin precipitaciones.

El miércoles, día que marca el inicio del mes de octubre, presentaría un cambio en la dirección del viento, limitando el ascenso térmico, sin un descenso abrupto. A lo largo de esa jornada se esperan mínimas en torno a 12 grados y máximas de hasta 23. El cielo conservaría una escasa nubosidad, con tardes templadas y ambiente estable.

Jueves y viernes: patrón repetido con marcas dentro del rango previsto

El jueves y el viernes sostienendrían un comportamiento prácticamente idéntico. Ambos días muestran presencia de sol con algunas nubes aisladas. Las temperaturas se ubicarían en el rango de 22 a 26 grados. En el detalle, el jueves registra una mínima de 14 y una máxima de 23; el viernes, 16 de mínima y 26 de máxima.

Captura de pantalla 2025-09-29 095731 El domingo regresarían las lluvias, según Meteored. Meteored

Fin de semana: lluvias y descenso de la temperatura

Para el fin de semana, el pronóstico extendido de Meteored señala un cambio. El sábado 4 de octubre mantendría temperatura elevada, con 19 grados de mínima y 26 de máxima, y cielo mayormente nublado.

El domingo 5 mostraría descenso leve de temperatura, con 15 grados de mínima y 23 de máxima. Se estima la primera lluvia de octubre, con una probabilidad del 70%. Las precipitaciones comenzarían durante la madrugada y se extenderían a lo largo de la jornada, desde lluvias débiles hasta tormentas, de acuerdo con Meteored.