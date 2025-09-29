Días cálidos, nublados y lluvia para el domingo: así estará el tiempo en Buenos Aires esta semana
La última semana de septiembre llega con un calorcito primaveral y más nubes. Conocé el pronóstico extendido del SMN para Buenos Aires.
El inicio de la primavera se hace sentir esta la última semana de septiembre y seguirá así durante los primeros días de octubre. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un aumento de temperaturas, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias recién para el final de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Enterate cómo estará el tiempo día por día.
Día por día, así estará el tiempo en Buenos Aires esta semana
Lunes: sol predominante y leve nubosidad por la tarde
Para este lunes 29 de septiembre, la previsión indica una jornada con sol predominante y cielo mayormente nublado hacia la tarde. Las temperaturas, en tanto, rondarán entre 11 y 24°.
Martes: continuidad de tiempo estable y ascenso térmico
Según el SMN, el martes se mantendrá un panorama similar. La mínima se ubica en 14° y la máxima alcanzaría los 25°. El cielo permanecería parcialmente nublado, con condiciones estables y sin precipitaciones.
Miércoles: inicio de mes con viento del este y tope al ascenso
El miércoles, día que marca el inicio del mes de octubre, presentaría un cambio en la dirección del viento, limitando el ascenso térmico, sin un descenso abrupto. A lo largo de esa jornada se esperan mínimas en torno a 12 grados y máximas de hasta 23. El cielo conservaría una escasa nubosidad, con tardes templadas y ambiente estable.
Jueves y viernes: patrón repetido con marcas dentro del rango previsto
El jueves y el viernes sostienendrían un comportamiento prácticamente idéntico. Ambos días muestran presencia de sol con algunas nubes aisladas. Las temperaturas se ubicarían en el rango de 22 a 26 grados. En el detalle, el jueves registra una mínima de 14 y una máxima de 23; el viernes, 16 de mínima y 26 de máxima.
Fin de semana: lluvias y descenso de la temperatura
Para el fin de semana, el pronóstico extendido de Meteored señala un cambio. El sábado 4 de octubre mantendría temperatura elevada, con 19 grados de mínima y 26 de máxima, y cielo mayormente nublado.
El domingo 5 mostraría descenso leve de temperatura, con 15 grados de mínima y 23 de máxima. Se estima la primera lluvia de octubre, con una probabilidad del 70%. Las precipitaciones comenzarían durante la madrugada y se extenderían a lo largo de la jornada, desde lluvias débiles hasta tormentas, de acuerdo con Meteored.