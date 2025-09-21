¿Qué abre y qué no en el Día del Empleado de Comercio?

Este lunes 22 de septiembre se celebrará el Día del Empleado de Comercio, al ser el cuarto lunes de octubre, a pesar de que la conmemoración concretamente es el 26 de octubre. Por tal motivo, supermercados, mayoristas y locales comerciales de la ciudad permanecerán cerrados.

La fecha de celebración fue fruto de un acuerdo entre el Centro de Empleados de Comercio( CEC) y cámaras empresarias del sector, junto con la Subsecretaría de Trabajo. Los trabajadores no trabajarán y cobrarán el día, mientras que en caso de ser convocados cobrarán el recargo del 100%, como si se tratase de un feriado.

"El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresariales -Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM); Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys); y la Federación Económica de Mendoza (FEM)- los centros comerciales, supermercados, hipermercados, mayoristas acordaron en la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, la cual homologó (lo que le da fuerza de ley) que la conmemoración del Día del Empleado de Comercio se traslade al lunes 22 de septiembre", indicaron en un comunicado oficial.

Se trata de una medida especial en Mendoza teniendo en cuenta que en la mayoría del país la conmemoración será el lunes 29.

¿Qué abre y qué no este lunes? De esta manera, los comercios del Gran Mendoza se encontrarán cerrados, al igual que en el sur, este y en el Valle de Uco. Solo los locales que son atendidos por sus propios dueños, como comercios de barrio, podrán abrir sin pagar los recargos. Tampoco estarán abiertos los supermercados, hipermercados, mayoristas y distribuidoras.