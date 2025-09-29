Baja la temperatura, pero por poco tiempo: qué dice el pronóstico extendido para los próximos días en Mendoza

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia que septiembre se despide con un leve descenso en la temperatura, para dar paso a un inicio de octubre muy caluroso. Este martes 30 estará parcialmente nublado en Mendoza y se esperan algunas precipitaciones aisladas. Además, se anticipan nevadas en cordillera. La mínima será de 11ºC y la máxima de 23ºC.