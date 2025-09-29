Presenta:

Baja la temperatura, pero por poco tiempo: qué dice el pronóstico extendido para los próximos días en Mendoza

El pronóstico de Contingencias Climáticas detalla las condiciones para el resto de la semana. Se vienen temperaturas cercanas a los 30ºC.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este martes, el último día de septiembre.&nbsp;

MILAGROS LOSTES - MDZ

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia que septiembre se despide con un leve descenso en la temperatura, para dar paso a un inicio de octubre muy caluroso. Este martes 30 estará parcialmente nublado en Mendoza y se esperan algunas precipitaciones aisladas. Además, se anticipan nevadas en cordillera. La mínima será de 11ºC y la máxima de 23ºC.

El tiempo en Mendoza este martes 30/9

  • Viento: circulación de viento leve del Este, tipo brisa,desde las 12 hasta las 21 principalmente en zonas Este y Sur.
  • Nubosidad: seminublado en zonas Norte y Noreste. Resto de la provincia, despejado.
  • Alta Montaña: seminublado en sectores Norte y Noreste. Resto, despejado. Sin precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

El miércoles seguirá “algo nublado”, aunque comenzará a subir la temperatura, con una máxima que podría alcanzar los 27ºC. Esta tendencia se mantendrá durante las siguientes jornadas, y el viernes hay que prepararse para un día de 30ºC.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

En tanto que desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitieron ningún tipo de alerta para las próximas horas.

