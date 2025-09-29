Baja la temperatura, pero por poco tiempo: qué dice el pronóstico extendido para los próximos días en Mendoza
El pronóstico de Contingencias Climáticas detalla las condiciones para el resto de la semana. Se vienen temperaturas cercanas a los 30ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia que septiembre se despide con un leve descenso en la temperatura, para dar paso a un inicio de octubre muy caluroso. Este martes 30 estará parcialmente nublado en Mendoza y se esperan algunas precipitaciones aisladas. Además, se anticipan nevadas en cordillera. La mínima será de 11ºC y la máxima de 23ºC.
El tiempo en Mendoza este martes 30/9
- Viento: circulación de viento leve del Este, tipo brisa,desde las 12 hasta las 21 principalmente en zonas Este y Sur.
- Nubosidad: seminublado en zonas Norte y Noreste. Resto de la provincia, despejado.
- Alta Montaña: seminublado en sectores Norte y Noreste. Resto, despejado. Sin precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
El miércoles seguirá “algo nublado”, aunque comenzará a subir la temperatura, con una máxima que podría alcanzar los 27ºC. Esta tendencia se mantendrá durante las siguientes jornadas, y el viernes hay que prepararse para un día de 30ºC.
En tanto que desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitieron ningún tipo de alerta para las próximas horas.