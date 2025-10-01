Presenta:

Pronóstico: sube la temperatura este miércoles en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para Mendoza un miércoles con cielo algo nublado, vientos del noreste y un marcado ascenso de la temperatura.

  • Según el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas alcanzarán los 27 °C en la provincia.

MILAGROS LOSTES - MDZ

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este miércoles 1 de octubre se espera en Mendoza una jornada algo nublada, con vientos moderados del noreste y ascenso de la temperatura.

En la zona cordillerana se prevé cielo poco nuboso. Las marcas térmicas oscilarán entre los 9° de mínima y los 27° de máxima. Hacia la noche se espera la llegada de fuertes vientos del norte del país, por lo que se recomienda no salir del hogar.

La jornada del miércoles en Mendoza estará marcada por el aumento de las temperaturas y un cielo parcialmente cubierto.

Lo que se espera para el resto de la semana

Según el pronóstico, el jueves continuará el ascenso de la temperatura, con cielo mayormente despejado y vientos leves del noreste, alcanzando una máxima de 29°. El viernes las condiciones seguirán estables y el Servicio Meteorológico Nacional estima que la máxima trepará a 30°.

En tanto, el sábado se producirá un cambio: se prevé nubosidad parcial, descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur, con inestabilidad en cordillera.

