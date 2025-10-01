Pronóstico: sube la temperatura este miércoles en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para Mendoza un miércoles con cielo algo nublado, vientos del noreste y un marcado ascenso de la temperatura.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas alcanzarán los 27 °C en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este miércoles 1 de octubre se espera en Mendoza una jornada algo nublada, con vientos moderados del noreste y ascenso de la temperatura.

En la zona cordillerana se prevé cielo poco nuboso. Las marcas térmicas oscilarán entre los 9° de mínima y los 27° de máxima. Hacia la noche se espera la llegada de fuertes vientos del norte del país, por lo que se recomienda no salir del hogar.

Pronóstico, clima, calor, primavera-6 La jornada del miércoles en Mendoza estará marcada por el aumento de las temperaturas y un cielo parcialmente cubierto. MILAGROS LOSTES - MDZ

Lo que se espera para el resto de la semana Según el pronóstico, el jueves continuará el ascenso de la temperatura, con cielo mayormente despejado y vientos leves del noreste, alcanzando una máxima de 29°. El viernes las condiciones seguirán estables y el Servicio Meteorológico Nacional estima que la máxima trepará a 30°.