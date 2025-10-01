Socavón del Acceso Sur: ¿puede pasar lo mismo en otra parte de la ruta?

Un socavón de gran tamaño en el Acceso Sur entre las calles Rawson y Juan José Paso generó caos vehicular en Mendoza . El bache apareció el lunes y las tareas de reparación se extenderán hasta el viernes. Desde la municipalidad de Luján de Cuyo explicaron las condiciones de las cañerías que pasan por la ruta .

El colector cloacal que se rompió es un caño principal que recolecta de los colectores terciarios de las calles de los barrios y domicilios. Mide 400 mm de diámetro y va por la calle Carrodilla.

La conexión empieza en la iglesia de la Carrodilla, baja por la calle Carrodilla, cruza el Acceso Sur a la altura del tótem que dice Godoy Cruz-Luján, va recto hacia el este y se une a la cañería de la calle Juan B. Justo que es la continuación de Carrodilla.

100 hombres trabajando las 24 horas

El secretario de Aguas Luján Servicios Sanitarios, Martín del Pópolo, confirmó en Radio MDZ que están trabajando 100 personas en la zona del socavón 24 horas para poder terminar las tareas el viernes porque la intención es que el fin de semana las dos manos de la ruta estén asfaltadas y operativas.

Además, desde la comuna informaron: “En tiempo récord ya se realizaron tareas de bombeo para el bypass, soldadura de caños de acero, bocas de registro y empalme, colocación de caño camisa con conductor enhebrado, compactación con autopropulsado, boca en el cantero central y volcado de suelo cemento sobre el nuevo caño, para dejar habilitada la mano sur-norte”

“La obra apunta a una solución definitiva, con materiales de primera calidad, y la posterior reparación integral de la calzada”, añadieron.

Arreglos en el Acceso Sur por el socavón

¿Hay chances de otro socavón en el Acceso Sur?

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo confirmaron que no hay posibilidades de que se genere otro socavón por la rotura de un colector cloacal antiguo en su departamento.

“Yo no puedo responder por los otros operadores, pero a lo que nosotros respecta es el único cruce que nos quedaba viejo”, dijo Del Pópolo por el colector entre Rawson y Juan José Paso.

“Nosotros tenemos otro colector en Castro Barros que es nuevísimo, otro en Zapiola que también es nuevo y otro muy nuevo en Anchorena”, agregó.