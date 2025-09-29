Cortaron el Acceso Sur por un enorme bache ocasionado por una falla del sistema sanitario
La Municipalidad de Luján intervino en la zona para evitar accidentes y organiza junto a la Policía el desvío de los vehículos.
La Municipalidad de Luján de Cuyo tuvo que cortar el tránsito del Acceso Sur a raíz de una falla en el sistema sanitario que provocó un enorme bache sobre la calzada, al ceder la superficie.
El incidente se produjo a la altura de calle La Carrodilla entre los puentes de Rawson y Paso.
Te Podría Interesar
Personal del municipio se trasladó al lugar para interrumpir rápidamente el tránsito en ambos sentidos de circulación, para evitar accidentes en la zona. Luego se desplazó personal de la Policía Vial y Tránsito del municipio para realizar un operativo de desvío.
Los vehículos podrán circular por las banquinas pero el tránsito está significativamente afectado en la zona. Las autoridades solicitaron circular con precaución.