Cortaron el Acceso Sur por un enorme bache ocasionado por una falla del sistema sanitario

La Municipalidad de Luján intervino en la zona para evitar accidentes y organiza junto a la Policía el desvío de los vehículos.

El incidente se produjo a la altura de calle La Carrodilla entre los puentes de Rawson y Paso.

Personal del municipio se trasladó al lugar para interrumpir rápidamente el tránsito en ambos sentidos de circulación, para evitar accidentes en la zona. Luego se desplazó personal de la Policía Vial y Tránsito del municipio para realizar un operativo de desvío.