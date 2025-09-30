Socavón en el Acceso Sur: revelan que la causa fue la "desintegración" de un antiguo caño cloacal

La rotura de un antiguo colector cloacal generó un socavón en la Ruta 40, a la altura del Acceso Sur y calle Carrodilla entre Paso y Rawson. Hay corte total de la mano hacia el Norte de uno de los corredores viales más importantes de la provincia.

Las autoridades trabajan contra reloj para normalizar el tránsito, que se encuentra desviado por las laterales. Estiman que las tareas de reparación completa podrían extenderse entre tres y cinco días.

El origen del colapso es un caño colector construido en la década de 1970, cuya estructura se desintegró por completo debido a los efectos del gas metano que producen los desechos cloacales. Nicolás Bonanno, director de Ingeniería Sanitaria y Planificación de Luján de Cuyo, explicó a los medios que "el líquido cloacal produce gases corrosivos que desintegran ese material cementicio. Eso hace que desaparezca la cañería y quede el hueco, el túnel, básicamente".

Cronograma de trabajos en la Ruta 40 y alternativas viales Bonanno detalló el operativo técnico en curso. "La intención es colocar hoy el 'caño camisa' de acero y el 'caño conductor' de polietileno de alta densidad. Luego, se procederá a rellenar y compactar el terreno con material estabilizado", afirmó. Si el plan se cumple, para esta noche se podría alcanzar el nivel de la calzada. Sin embargo, la habilitación del tránsito se realizará de forma parcial y progresiva. "Vamos a ir haciéndolo por trocha, tratando de generar el menor caos posible", aclaró.

Mientras duren las obras, el tránsito se mantiene reorganizado. Miguel Sara, director de Tránsito de la Municipalidad de Luján de Cuyo, señaló que se habilitó un bypass de aproximadamente 150 a 200 metros de longitud para conectar ambos sentidos. Además, insistió en el uso de vías alternativas para evitar la saturación en la zona: "Tenemos calle Vieytes y Terrada al este, y calle San Martín y el corredor del Oeste al oeste".