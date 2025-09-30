Desvíos y complicaciones: continúan las obras en Acceso Sur por el socavón

Un socavón en Acceso Sur , a la altura de calle Carrodilla entre los puentes de Rawson y Paso, obligó a cortar el tránsito este lunes. Según explicó la Municipalidad de Luján de Cuyo , el enorme bache se produjo a raíz de una falla en el sistema sanitario.

Personal del municipio se trasladó al lugar para interrumpir rápidamente el tránsito en ambos sentidos de circulación, para evitar accidentes en la zona. Luego se desplazó personal de la Policía Vial y Tránsito del municipio para realizar un operativo de desvío.

Si bien se montó un operativo especial, aún no desconocen cuándo podrían concluir los trabajos en la zona. Por el momento, el tránsito se encuentra significativamente afectado:

Miguel Sara, encargado del tránsito de Luján de Cuyo, que expresó lo siguiente: "Estimo que serán entre 3 y 5 días de trabajos en la zona. Le recomiendo a la gente que esté tranquila y con paciencia para no provocar ningún accidente".

Sobre las alternativas para circular, dijo: "No vías alternativas rápidas, pero calle Terrada y Vieytes al este de este corredor y Corredor del Oeste y calle San Martín al oeste de este corredor. Estos son los lugares que nos van a permitir que no colapsen este bypass".

WhatsApp Image 2025-09-29 at 22.30.07 (1) El tránsito continúa interrumpido en Acceso Sur a la altura de calle Carrodilla. Municipalidad de Luján de Cuyo

Equipos trabajan para instalar un bypass provisorio, reconstruir el colector y luego reparar la calzada "para normalizar la situación y restablecer el servicio con la mayor rapidez posible", explicaron desde Luján.