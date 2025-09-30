Cuál es la multa por no votar en las elecciones de octubre

El voto es obligatorio en Argentina y la falta de asistencia a las legislativas del 26 de octubre puede implicar sanciones económicas y restricciones administrativas.

El domingo 26 de octubre, millones de argentinos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales. En esta jornada se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, con 127 bancas en juego, y un tercio del Senado, donde se eligen 24 escaños.

Será además la primera vez que se utilice la Boleta Única de Papel en comicios nacionales, una modalidad reglamentada en 2024 que busca mayor transparencia en el proceso electoral.

Qué pasa si no se concurre a votar En Argentina el voto es obligatorio para todas las personas mayores de 18 y menores de 70 años. Por lo tanto, quienes no se presenten el 26 de octubre quedarán registrados como infractores en el padrón y deberán justificar su ausencia o afrontar una sanción económica. El Código Electoral Nacional establece multas que van de $50 a $150 en caso de una primera falta, mientras que para reincidencias los montos se elevan entre $100 y $500.

Sin embargo, en la última actualización normativa se fijaron escalas más severas: la multa puede alcanzar entre $1.000 y $2.000 según el historial de inasistencias. Además, mientras la sanción no se regularice, los infractores no podrán realizar trámites en organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, como sacar un pasaporte, renovar el DNI o acceder a designaciones en cargos estatales.

elecciones nacionales 2025 elecciones legislativas 3 Los argentinos deberán asistir a las urnas el 26 de octubre en las elecciones legislativas. EFE