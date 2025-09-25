Impactante: un socavón gigantesco sacude Bangkok y obliga a evacuar un hospital

Bangkok vivió este miércoles una emergencia de gran magnitud cuando un gigantesco socavón se abrió frente a un hospital , obligando a evacuar a decenas de pacientes y personal médico. El derrumbe interrumpió los servicios básicos de electricidad y agua potable, además de bloquear por completo el tránsito en la zona, según confirmaron.

El colapso, cuyas causas están siendo investigadas, generó un hueco de 50 metros de profundidad y 30 metros de ancho por 30 de largo, lo suficientemente grande como para tragarse una grúa estacionada frente al centro de salud.

Un gran socavón frente a un hospital de Tailandia obliga a evacuar a los pacientes

En un comunicado, la Administración de Bangkok explicó: “Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera”.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo postes de electricidad caían dentro del socavón , mientras dos enormes tuberías vertían agua en su interior, ampliando el colapso. La cadena pública Thai PBS reportó además que un edificio policial cercano tuvo que ser desalojado como medida preventiva.

El gobernador de la ciudad, Chadchart, confirmó desde el lugar que, pese a la magnitud del hundimiento, no se registraron heridos. Tres vehículos resultaron dañados y la zona fue declarada de exclusión. El tránsito permanecerá suspendido y decenas de viviendas y locales cercanos fueron evacuados.

El hospital afectado anunció el cierre de sus servicios ambulatorios durante al menos 48 horas, aunque continuará funcionando en las áreas de urgencias y hospitalización. Las autoridades locales trabajan para asegurar el terreno y evitar un nuevo colapso.