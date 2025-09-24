Hinchas de la U de Chile provocaron un terrible incendio en las afueras del hotel donde concentra el equipo
Un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile provocó un incendio a metros del hotel de concentración en La Serena.
En la antesala del partido de vuelta por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana, la Universidad de Chile quedó en el centro de la polémica. La concentración del plantel en el Hotel Diego de Almagro, en La Serena, se vio alterada este miércoles cuando un multitudinario grupo de hinchas protagonizó un “hotelazo” que terminó con un incendio.
Según estimaciones, cerca de 1.200 simpatizantes se congregaron en las inmediaciones del hotel para alentar al equipo. Durante la celebración, varios de ellos encendieron pirotecnia, lo que generó una situación crítica cuando una de las chispas alcanzó la vegetación contigua y provocó un foco de incendio.
Imágenes del impactante incendio en La Serena
Las llamas llegaron a superar los cinco metros de altura, lo que obligó la inmediata intervención de Bomberos de La Serena. El siniestro ocurrió muy próximo a una vivienda particular, por lo que los voluntarios desplegaron un operativo de emergencia para evitar que el fuego alcanzara la propiedad y se desatara una tragedia mayor.
El episodio generó preocupación tanto en la organización del evento deportivo como en las autoridades locales, quienes advirtieron que el uso de pirotecnia en concentraciones masivas puede tener consecuencias graves. El “hotelazo”, una práctica habitual de los hinchas para motivar a su equipo antes de partidos decisivos, terminó esta vez en incidentes que empañan la previa del duelo internacional.