Hinchas de la U de Chile provocaron un terrible incendio en las afueras del hotel donde concentra el equipo

Un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile provocó un incendio a metros del hotel de concentración en La Serena.

Las llamas superaron los cinco metros de altura y obligaron la rápida acción de Bomberos.

En la antesala del partido de vuelta por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana, la Universidad de Chile quedó en el centro de la polémica. La concentración del plantel en el Hotel Diego de Almagro, en La Serena, se vio alterada este miércoles cuando un multitudinario grupo de hinchas protagonizó un “hotelazo” que terminó con un incendio.

Según estimaciones, cerca de 1.200 simpatizantes se congregaron en las inmediaciones del hotel para alentar al equipo. Durante la celebración, varios de ellos encendieron pirotecnia, lo que generó una situación crítica cuando una de las chispas alcanzó la vegetación contigua y provocó un foco de incendio.

Imágenes del impactante incendio en La Serena Hinchas de la U desatan incendio en La Serena Hinchas de la U desatan incendio en La Serena

Las llamas llegaron a superar los cinco metros de altura, lo que obligó la inmediata intervención de Bomberos de La Serena. El siniestro ocurrió muy próximo a una vivienda particular, por lo que los voluntarios desplegaron un operativo de emergencia para evitar que el fuego alcanzara la propiedad y se desatara una tragedia mayor.