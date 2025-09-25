Un camión se prendió fuego en la Panamericana y provocó susto y demoras en el tránsito

Un camión que trasladaba pollos congelados se incendió este jueves por la mañana en la autopista Panamericana, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Esta mañana, distintos conductores que viajaban por la Panamericana filmaron el incendio de un camión en plena autopista.

Este jueves por la mañana, el tránsito en la autopista Panamericana se vio afectado por un terrible incidente. Un camión que transportaba pollos congelados se incendió en plena autopista, a la altura del kilómetro 32 del Acceso Norte, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Según los conductores que presenciaron el incidente, y lo registraron en videos que compartieron en redes, el hecho ocurrió durante las primeras horas del día, cuando el vehículo empezó a prenderse fuego mientras transitaba en dirección a la Capital porteña.

A raíz del siniestro, las autoridades implementaron un operativo de emergencia para contener el fuego y asistir en la seguridad vial de la zona. Asimismo, se llevó a cabo la reducción de uno de los carriles y generó demoras en la circulación vehicular, particularmente en los ramales Pilar y Escobar.

Más tarde, desde la empresa concesionaria Autopistas del Sol (Ausol) confirmaron que el incendio fue controlado y que continúan las tareas de remoción del camión y limpieza del área afectada. Si bien el foco ígneo fue extinguido, el tránsito permanece afectado debido a la necesidad de mantener parcialmente inhabilitada la calzada.