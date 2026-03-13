Accidente fatal en Panamericana: un motociclista murió tras impactar contra un camión

El motociclista falleció tras impactar contra un camión en el kilómetro 30 de la autopista, mano a provincia. El tránsito estuvo restringido mientras trabajaban los servicios de emergencia.

Un motociclista murió tras chocar su vehículo contra un camión sobre la Autopista Panamericana, a la altura de la Ruta 197 y estaba restringido el tránsito en la zona.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 30 mano hacia la Provincia de Buenos Aires y se investigan las causas que lo provocaron.