Inseguridad en Chile: se detuvieron en un mirador y les robaron en Viña del Mar

Un nuevo episodio de inseguridad encendió las alarmas entre los turistas argentinos que cruzan a Chile, luego de que una familia mendocina denunciara haber sido víctima de un robo cerca del puerto de Viña del Mar.

Un nuevo episodio de inseguridad encendió las alarmas entre los turistas argentinos que cruzan a Chile, luego de que una familia mendocina denunciara haber sido víctima de un robo en las inmediaciones del puerto de Viña del Mar. El hecho ocurrió durante la mañana, en un mirador cercano al puerto, cuando los visitantes se detuvieron por unos minutos.

Según relataron las víctimas a través de mensajes y fotografías, el ataque se produjo en cuestión de segundos. Mientras permanecían junto a su vehículo, una Toyota SW4, delincuentes rompieron uno de los vidrios y sustrajeron una mochila con dinero y documentación. El episodio, aseguran, se dio a plena luz del día, alrededor de las 10.30, en un sector donde había escasa circulación de personas.

robo chile 5 El auto en el que huyeron los delincuentes El testimonio señala la participación de al menos dos individuos: un hombre de aproximadamente 45 años y un menor de edad. De acuerdo a lo reconstruido, el joven habría sido quien ejecutó la rotura del vidrio, mientras el adulto actuaba como apoyo. Tras concretar el robo, ambos se retiraron rápidamente en otro vehículo, que quedó registrado en imágenes tomadas por las propias víctimas.

"Es contra los argentinos. Te descuidás dos segundos y te roban", señaló Camila, una de las víctimas del hecho.