Se viene el calor: así estará el tiempo este miércoles y el resto de la semana en Mendoza

El mes de octubre empieza con temperaturas cercanas a los 30ºC y la provincia comienza a prepararse para los días de calor.

Después de un martes inestable, en el que incluso llovió en algunas zonas de Mendoza, los primeros días de octubre dan paso al calor, con temperaturas cercanas a los 30ºC. Si bien para el fin de semana la tendencia podría revertirse, lo cierto es que este miércoles comienza a subir la máxima.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas detalla que la mínima este miércoles será de 9ºC, mientras que la máxima alcanzaría los 27ºC. Para el jueves, en tanto, sigue aumentando la temperatura y se anticipa “poco nuboso” en cordillera. La máxima sería de 29ºC.

