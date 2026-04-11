Así estará el clima el domingo en Mendoza: sube la temperatura y siguen las lluvias aisladas

Se espera una jornada de buen clima, con un leve aumento de temperatura y nubosidad en ascenso. Hacia la tarde, algunas zonas de la provincia podrían experimentar lluvias débiles a moderadas.

Luego de un sábado caluroso, el pronóstico del clima para este domingo en Mendoza anticipa una jornada más cálida, con una máxima que alcanzará los 28°C y condiciones que irán cambiando con el correr de las horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, desde temprano, el día comenzará con cielo algo nublado en sectores del sur y el este provincial, mientras que en el resto del territorio se espera tiempo relativamente estable. Sin embargo, hacia la tarde el panorama empezará a modificarse con un incremento de la nubosidad, especialmente en el Valle de Uco.

Cabe destacar que entre las 17 y las 18 en el sur mendocino, particularmente en Malargüe, se prevén lluvias de intensidad débil a moderada. Estas condiciones podrían extenderse hacia el anochecer al Valle de Uco, marcando un cierre de jornada con mayor inestabilidad.

En cuanto al viento, se espera circulación leve del norte durante gran parte del día, lo que contribuirá al leve ascenso de temperatura en todo el llano. Las mínimas estarán en torno a los 15°C en la mayor parte de la provincia, aunque en zonas como Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco podrían descender hasta los 11°C.

Por su parte, en la zona de alta montaña el cielo se presentará mayormente nublado a partir del mediodía.