Todos los sociales de una tarde muy chic con una invitada especial

La primavera en Mendoza ya se disfruta en todo su esplendor. Y junto con la estación del renacer de las flores y los colores, también resurgen las ganas de hacer cosas, de reunirse, de disfrutar de paseos y el aire libre.
Es así que, en una espléndida tarde de sábado, cientos de mendocinos y turistas se acercaron al flamante local de Virgen del Valle ubicado en Sobremonte Market, de Chacras de Coria, para disfrutar de una jornada impresionante colmada de delicias de la mano del expertise de los profesionales pasteleros de esta confitería... y de una invitada muy especial.
Es que Maru Botana, la famosa cocinera y jurado de Masterchef, dijo presente junto a varios de sus hijos y se asoció -aunque cabe destacar que solo por ese día- con Virgen del Valle para preparar juntos un Pop Up lleno de dulzura y sabor.
Es que Mendoza se ha transformado en una plaza gastronómica muy interesante en América Latina: esto no está en discusión, sino que es una realidad. Y como lugar en donde se desarrolla la gastronomía como atractivo turístico y hasta empresarial, hay vanguardia y creación de tendencias: la excelente patisserie es uno de esos avances.
Y otro de los signos de que la gastronomía se ha desarrollado de manera exponencial y que hace que el mundo de los foodies y gastro-lovers mire a Mendoza con detenimiento y atención es la aparición de los pop ups, porque estos eventos muestran que chefs de diferentes lugares quieren estar cocinando en la provincia cuyana más grande.
Mirá, en el siguiente video, lo que nos dijo Maru mientras trabajaba en el local de Virgen del Valle junto a sus dueños:
Maru Botana en Mendoza: el topísimo pop up en Virgen Del Valle
¿Qué son los pop-up?
Un pop up simplemente se trata de un evento puntual que se realiza con el objeto de sorprender al cliente con una vivencia diferente. Se usa el neologismo "pop up" para definir a una nueva tendencia gastronómica que tiene que ver con la decisión de un restaurante de abrir sus puertas para generar una experiencia única, que se produce en un solo momento y en ese lugar. Es decir, que no va a repetirse.
MDZ recorrió el local de Virgen del Valle y te muestra imágenes de una tarde muy chic.
No te pierdas la galería de Sociales:
pop up de Maru Botana en virgen del valle (17)
Andrea Richardi, Maru Botana y Rubén David.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (2)
Los hijos de Maru ayudando a mamá: Agustín ,Sofi y Luchy junto a Juampi Marchionni.
PHOTO-2025-09-30-13-22-31
Lucas Castro, Paula Crombas, Mariela Moreno y Emmanuel Rosales.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (3)
Macarena de Jong y la pequeña Sara.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (5)
Triana Arroyo y Clementina Alfonso.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (6)
Jeanette Escaff, Susana Cortez y Silvia de David.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (4)
Juan Pablo Marchionni, Martina Marchionni y Agustín Isuani.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.15.33 PM (2)
Las delicadezas de Virgen del Valle.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (10)
Camila Cantó y Ana Paula Marun.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (1)
Marcela Terranova, Federicfo Croce, Patricia Terranova, Juan Pablo Marchionni y Andrea Richardi.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (7)
Agostina Sanz , Pamela Márquez, Luciana González y Carolina González.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (8)
Marisú Núñez, Pamela Muñoz y Ale Pacheco.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (13)
Andrea Richardi junto a Marisa Tenguerian.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (9)
Jazmín Fernández , Ro Leonangeli y Lucía Bascolo.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.18.53 PM
pop up de Maru Botana en virgen del valle (11)
Delfina Carbonell y Martín Fernández Masó.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (12)
Verónica Cubisino, Noelia Esteban y Mariela Pérez.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.15.32 PM (1)
Ana Pulido, Andrea Richardi, Juan Pablo Marchionni y Marisa Tenguerian.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (14)
Belén Panella, Guillermo Rodríguez, Emma y Teo.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (15)
Juli David y Agustín Solá, trabajando a full.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (18)
¡Los mejores anfitriones!
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.15.34 PM (2)
El pop up fue un verdadero éxito.
pop up de Maru Botana en virgen del valle (19)
Gustavo Rinaldi y Julieta Buontempo.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.15.33 PM (3)
Madre e hija: Juli y Andrea, posando para Sociales.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.15.33 PM
Esta si que es una reunión chic.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.15.34 PM (1)
pop up de Maru Botana en virgen del valle (16)
Andrea Richardi, Maru Botana y Juan Pablo Marchionni.
IMG_2735
Agustín y Franco junto a Andrea.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.15.34 PM
Andrea Richardi y Rubén David: una pareja con glam.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.20.06 PM
María Elena Richardi y Juampi Marchionni: una pareja con toda la onda.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.18.09 PM
WhatsApp Image 2025-09-29 at 8.42.27 PM
Las chicas de Virgen del Valle, con Maru.