Todos los sociales de una tarde muy chic con una invitada especial

La primavera en Mendoza ya se disfruta en todo su esplendor. Y junto con la estación del renacer de las flores y los colores, también resurgen las ganas de hacer cosas, de reunirse, de disfrutar de paseos y el aire libre.

Es así que, en una espléndida tarde de sábado, cientos de mendocinos y turistas se acercaron al flamante local de Virgen del Valle ubicado en Sobremonte Market, de Chacras de Coria, para disfrutar de una jornada impresionante colmada de delicias de la mano del expertise de los profesionales pasteleros de esta confitería... y de una invitada muy especial.

Es que Maru Botana, la famosa cocinera y jurado de Masterchef, dijo presente junto a varios de sus hijos y se asoció -aunque cabe destacar que solo por ese día- con Virgen del Valle para preparar juntos un Pop Up lleno de dulzura y sabor.

Es que Mendoza se ha transformado en una plaza gastronómica muy interesante en América Latina: esto no está en discusión, sino que es una realidad. Y como lugar en donde se desarrolla la gastronomía como atractivo turístico y hasta empresarial, hay vanguardia y creación de tendencias: la excelente patisserie es uno de esos avances.

Y otro de los signos de que la gastronomía se ha desarrollado de manera exponencial y que hace que el mundo de los foodies y gastro-lovers mire a Mendoza con detenimiento y atención es la aparición de los pop ups, porque estos eventos muestran que chefs de diferentes lugares quieren estar cocinando en la provincia cuyana más grande.