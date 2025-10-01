Día Mundial del Café: consejos para disfrutarlo en casa y tomarse una pausa

ultimCada 1 de octubre se celebra el Día Mundial del Café, una de las bebidas más consumidas en el planeta.

El café es mucho más que una bebida: es un ritual compartido en oficinas, bares, reuniones familiares o en la soledad de un amanecer. Cada 1 de octubre, el mundo celebra su día, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Café (OIC) para reconocer a los productores, promover un consumo consciente y destacar la importancia cultural y económica de este grano que mueve millones de tazas diarias alrededor del planeta.

Argentina, si bien no es productora de café, ha desarrollado en los últimos años una creciente cultura cafetera, con cafeterías de especialidad, baristas premiados y consumidores que buscan nuevas formas de disfrutar la infusión. El café dejó de ser solo “el cortado en el bar de la esquina” para convertirse en una experiencia que combina aromas, sabores y técnicas de preparación.

café de especialidad, capuccino, capuchino, café con leche, art latte Shutterstock

El café, un legado histórico Originario de Etiopía y expandido luego por el mundo árabe y Europa, el café ha acompañado revoluciones culturales, tertulias literarias y largas jornadas de trabajo. Hoy, es la segunda bebida más consumida a nivel global después del agua. Su popularidad se explica por el sabor, pero también por la cafeína, un estimulante natural que ayuda a la concentración y al estado de alerta.

Cómo prepararlo mejor en casa En el marco de esta celebración, los expertos recomiendan prestar atención a algunos detalles que marcan la diferencia entre un café común y uno memorable: