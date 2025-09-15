Receta de caracolas de pasas fáciles y esponjosas para el mate o café
Prepara en casa la receta de caracolas de pasas, un clásico europeo ideal para desayunos, meriendas o para disfrutar con un café.
La receta de caracolas de pasas es una de las más queridas dentro de la bollería clásica, no solo por su sabor dulce y su textura esponjosa, sino también por su aspecto atractivo en forma de espiral. Con un relleno suave de crema pastelera y el toque inconfundible de las pasas, se convierte en un verdadero deleite.
Las caracolas de pasas, también conocidas como pain aux raisins en la tradición francesa, combina el arte de trabajar la masa levada con la delicadeza de un relleno dulce y aromático. Este panecillo en espiral no solo es vistoso, sino que además ofrece una mezcla perfecta entre lo suave, lo cremoso y lo frutal. Prepararlas en casa puede sonar desafiante al principio, pero con los pasos correctos y un poco de paciencia, obtendrás un resultado que nada tiene que envidiar a las panaderías profesionales.
El secreto está en tres elementos principales: la masa, que debe ser suave y bien trabajada; la crema pastelera, que aporta humedad y dulzura; y las pasas, que añaden ese contraste de sabor y textura. Lo bueno es que puedes personalizarlas, variando el relleno con frutas confitadas, nueces o incluso chips de chocolate, aunque la versión clásica sigue siendo la más buscada.
Son ideales para el desayuno, una merienda especial o incluso como postre acompañadas de un café o un té. Además, te permitirá disfrutar del proceso de amasado, reposo y armado de los rollos, una experiencia gratificante para quienes aman la panadería casera. El aroma que desprenden al hornearse es irresistible: una combinación de masa fresca, vainilla y pasas que inunda la cocina y abre el apetito de todos en casa.
Ingredientes
Harina de trigo, levadura fresca o seca, leche tibia, mantequilla derretida, azúcar, huevo, sal, esencia de vainilla, pasas, crema pastelera (leche, yema de huevo, fécula de maíz, azúcar, vainilla), huevo batido para pintar, azúcar glass opcional.
Paso a paso para que prepares caracolas de pasas
- En un recipiente grande, disuelve la levadura en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar. Deja reposar 10 minutos hasta que espume. Incorpora la harina, el resto del azúcar, la mantequilla derretida, el huevo y una pizca de sal. Amasa hasta obtener una masa suave y elástica. Tapa con un paño limpio y deja leva durante 1 hora o hasta que doble su tamaño.
- Mientras la masa reposa, coloca las pasas en un cuenco pequeño con agua tibia o ron. Deja en remojo unos 20 minutos para que se ablanden y luego escurrirlas bien.
- En una olla pequeña, calienta la leche con esencia de vainilla. En un bol aparte, mezclar las yemas con el azúcar y la fécula de maíz hasta integrar. Vierte poco a poco la leche caliente sobre la mezcla de yemas, revolviendo constantemente. Lleva nuevamente al fuego, remueve hasta que espese y deja enfriar cubierta con film plástico para evitar que forme costra.
- Una vez levada, estira la masa en forma de rectángulo sobre una superficie enharinada. Unta con la crema pastelera ya fría, esparce las pasas hidratadas de manera uniforme y enrolla cuidadosamente desde el lado más largo, formando un cilindro.
- Con un cuchillo afilado o un hilo de cocina, corta rodajas de unos 2 a 3 cm de grosor. Colócalas en una bandeja para horno cubierta con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Tapa y deja leva nuevamente 30 minutos.
- Precalienta el horno a 180 °C. Pinta las caracolas con huevo batido para darles brillo. Hornear durante 20 a 25 minutos o hasta que estén doradas.
- Deja enfriar sobre una rejilla. Si lo deseas, espolvorea con azúcar glass para darles un acabado más atractivo.
De la cocina a tu mesa
Las caracolas de pasas son unas de esas preparaciones que enamoran desde el primer bocado. No se trata únicamente de un pan dulce, sino de una experiencia completa: desde el amasado inicial hasta el momento de ver cómo las espirales doradas salen del horno. La combinación de masa esponjosa, crema pastelera sedosa y pasas dulces resulta insuperable.
Lo mejor de todo es que, aunque requiere un poco de tiempo por los reposos de la masa, no es complicada. Siguiendo los pasos detallados, cualquier persona puede lograr un resultado digno de panadería. Además, puedes personalizarla según tus gustos, añadiendo frutos secos, canela o incluso un glaseado de limón para variar la receta clásica. ¡Y a disfrutar!