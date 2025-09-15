Receta de caracolas de pasas fáciles y esponjosas para el mate o café

Prepara en casa la receta de caracolas de pasas, un clásico europeo ideal para desayunos, meriendas o para disfrutar con un café.

La receta de caracolas de pasas que conquista con su aroma y sabor.

La receta de caracolas de pasas es una de las más queridas dentro de la bollería clásica, no solo por su sabor dulce y su textura esponjosa, sino también por su aspecto atractivo en forma de espiral. Con un relleno suave de crema pastelera y el toque inconfundible de las pasas, se convierte en un verdadero deleite.

Las caracolas de pasas, también conocidas como pain aux raisins en la tradición francesa, combina el arte de trabajar la masa levada con la delicadeza de un relleno dulce y aromático. Este panecillo en espiral no solo es vistoso, sino que además ofrece una mezcla perfecta entre lo suave, lo cremoso y lo frutal. Prepararlas en casa puede sonar desafiante al principio, pero con los pasos correctos y un poco de paciencia, obtendrás un resultado que nada tiene que envidiar a las panaderías profesionales.

El secreto está en tres elementos principales: la masa, que debe ser suave y bien trabajada; la crema pastelera, que aporta humedad y dulzura; y las pasas, que añaden ese contraste de sabor y textura. Lo bueno es que puedes personalizarlas, variando el relleno con frutas confitadas, nueces o incluso chips de chocolate, aunque la versión clásica sigue siendo la más buscada.

Son ideales para el desayuno, una merienda especial o incluso como postre acompañadas de un café o un té. Además, te permitirá disfrutar del proceso de amasado, reposo y armado de los rollos, una experiencia gratificante para quienes aman la panadería casera. El aroma que desprenden al hornearse es irresistible: una combinación de masa fresca, vainilla y pasas que inunda la cocina y abre el apetito de todos en casa.

Deliciosos panecillos de pasas Aunque parecen modernas, la receta de caracolas de pasas tiene raíces en recetas de masas hojaldradas del siglo XIX. Shutterstock