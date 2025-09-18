Cáscara de banana con café: para qué sirven y cómo utilizarlos

Dos ingredientes que solemos tirar pueden convertirse en un abono casero potente. La cáscara de banana y el café promueven una jardinería consciente.

La cáscara de banana y el café usado aportan nutrientes clave para plantas más fuertes y saludables. Foto: Shutterstock

La implementación de abonos caseros en casa cada vez es más común gracias a su efectividad y bajo costo. En este sentido, expertos en jardinería dieron a conocer los beneficios de mezclar cáscara de banana y café usado. Dos ingredientes que normalmente tiramos pueden ser oro para la tierra.

Mientras que la cáscara de banana aporta potasio, magnesio y calcio, fundamentales para la floración, el café usado mejora la estructura del sustrato, aporta nitrógeno y ayuda a mantener el pH equilibrado. Juntos, forman un fertilizante ecológico ideal para huertas, macetas y plantas de interior.

shutterstock_2475142511 El café y la banana mejoran el sustrato, estimulan la floración y reducen el desperdicio en casa. Foto: Shutterstock

Cómo utilizar cáscara de banana con café en tus plantas Lo mejor de combinar los nutrientes de ambos ingredientes es que se puede hacer de diferentes formas. En todos los casos, las propiedades serán absorbidas por las plantas para crecer de manera más saludable.

Licuado casero: Cortá la cáscara en trozos, mezclala con café usado y un poco de agua. Licuá hasta obtener una pasta suave. Aplicá directamente en la tierra, lejos del tallo.

Secado y triturado: Podés secar ambos ingredientes al sol, triturarlos y espolvorear sobre el sustrato como abono seco.

Infusión nutritiva: Herví cáscara de banana con café usado en agua durante 10 minutos. Dejá enfriar, colá y usá el líquido como riego una vez por semana.