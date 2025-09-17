Jardinería: el tesoro gris que todos tiran y es oro en polvo para las plantas

La ceniza de madera es una gran aliada para los que se dedican a la jardinería. Aporta nutrientes a las plantas.

A menudo las personas tienden a tirar la ceniza de madera de las chimeneas o fogatas. Sin embargo, este es un gran tesoro que se usa en el mundo de la jardinería. La ceniza de madera es una gran aliada para las plantas.

Jardinería La ceniza de madera es rica en minerales como calcio, magnesio y potasio por eso es de gran ayuda para las plantas. Es un gran fertilizante natural porque aporta nutrientes al suelo y además tiene un efecto alcalino lo que hace ideal para equilibrar el pH en los suelos que son muy ácidos.

Jardinería. Las plantas estarán agradecidas con este truco.

Por otra parte, la ceniza de madera es un repelente natural de las plagas y combate los insectos no deseados en las plantas. Se recomienda espolvorear una pequeña cantidad alrededor de los canteros para detener a las arañas y para crear una barrera que sirve como límite para babosas y caracoles.

Además, la ceniza de madera tiene una gran capacidad para equilibrar el ácido del compost. Se añade una capa para neutralizar la acidez que generan los residuos orgánicos permitiendo tener un ambiente más saludable. El jardín estará agradecido.