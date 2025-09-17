Netflix: KPop Demon Hunters, qué tiene la película que arrasa entre los jóvenes

La película es furor en Netflix y viene destronando a otras excelentes producciones de la plataforma.

Netflix no deja de sorprender con sus producciones y en este caso una película producida por la plataforma de streaming es furor entre los jóvenes. KPop Demon Hunters desde su debut viene sorprendiendo con el nivel de audiencia que obtiene.

Netflix: de qué se trata KPop Demon Hunters es una película que debutó en junio y de a poco ha ido destronando a otras excelentes producciones. Es una película musical y de fantasía que cada vez es más elegida en Netflix.

kpop Netflix arrasa con esta producción. Fuente: Netflix.

La trama de esta película muestra a un grupo ficticio de K-Pop llamado HUNTR/X que tiene a tres integrantes: Rumi, Mira y Zoey. Se trata de tres jóvenes que tienen una doble vida como cantantes y cazadoras de demonios. Con sus poderes secretos protegen a sus fans de las amenazas sobrenaturales y de otra banda rival de chicos que están decididos a robar corazones y mentes.

En esta película la música tiene el poder de generar el campo de fuerza para proteger a la humanidad de todos los espíritus malignos que se alimentan de sus almas. Sin embargo, el problema empieza cuando aparece un banda de chicos integrada por demonios.