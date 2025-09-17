La película alemana que está en Netflix y todos juran que es perturbadora

Con un actor de Los juegos del hambre, esta película de Netflix se convierte en un plan perfecto para el fin de semana.

Netflix tiene una película alemana con dos actores populares: Kiernan Shipka (Las escalofriantes aventuras de Sabrina) y Stanley Tucci (Los juegos del hambre). Esta es The silence que muestra una historia de terror en donde el silencio reina en todo el mundo. Algunos de los sobrevivientes lucharán contra la oscuridad y otros la abrazarán.

¿De qué trata esta película? El director de la película, John R. Leonetti (Anabelle), explicó que The silence muestra la historia de una familia que intenta sobrevivir en un mundo postapocalíptico que está sumergido en la oscuridad y en el cual cientas de especies están al acecho. Pero lo curioso es que una gran mayoría de estas han mejorado su audición.

the silence stanley tucci La película de Netflix dura 1 hora y 30 minutos. Netflix.

The Silence es una película que se basa en una novela del autor Tim Lebbon, que tiene el mismo título. Muchos aseguran que se asemeja un poco a Un lugar tranquilo, un film que muestra un mundo invadido por alienígenas que tienen que tienen un oído desarrollado como pocas especies.

El reparto de la película se completa con grandes estrellas como Miranda Otto (Homeland) y John Corbett (Sexo en Nueva York), entre otros. Miranda también trabajó con Kiernan Shipka en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, pero también actuó en Anabelle: Creation, la secuela de la muñeca diabólica.