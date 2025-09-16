Duki llega a Netflix con su documental más íntimo: cuándo se estrena y qué revela

Netflix confirmó el estreno de “Rockstar: Duki desde el fin del mundo” para el 2 de octubre de 2025. El documental sigue el recorrido del artista desde sus inicios en las batallas de freestyle hasta su consagración internacional como referente del trap latino.

Según se pudo conocer, la producción incluye material inédito, escenas detrás de cámara y reflexiones personales que muestran el lado más humano de Duki.

Dirigido por Alejandro Hartmann, el documental se enfoca en la transformación de Mauro Ezequiel Lombardo en Duki , el personaje público que hoy llena estadios y lidera rankings. La narrativa combina momentos íntimos, entrevistas con personas cercanas y fragmentos de sus shows más icónicos. El título hace referencia a su origen argentino y a su ambición de dejar huella global desde “el fin del mundo”.

La producción también aborda temas como la fama , la presión emocional, la salud mental y el vínculo con sus seguidores. Duki se muestra vulnerable, honesto y reflexivo, en contraste con la imagen de estrella que proyecta en redes. El documental busca romper con los estereotipos del éxito y mostrar el proceso detrás de cada logro.

El estreno de “Rockstar” llega en un momento clave para el artista, que viene de colaborar con figuras internacionales, presentarse en festivales masivos y consolidarse como ícono cultural. Netflix apuesta a que esta producción se convierta en uno de los contenidos más vistos del mes, especialmente entre jóvenes y fanáticos del género urbano.

Con subtítulos y doblaje en varios idiomas, el documental estará disponible en todos los países donde opera la plataforma. “Rockstar: Duki desde el fin del mundo” no solo retrata una carrera musical, sino también una generación que se expresa, se transforma y se conecta a través de la música.