Netflix tiene una enigmática serie de tres capítulos que se volvió tendencia

Netflix tiene una miniserie de tres episodios que está en el top 10 dentro de la plataforma. Dos tumbas es una producción que viene escalando con una combinación de drama e intriga familiar.

“Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a un tranquilo pueblo costero, una abuela desconsolada lo arriesga todo para descubrir la verdad... y clamar venganza”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

La historia de la serie gira en torno a dos adolescentes que desaparecen, Verónica y Marta, que no dejan rastro en una ciudad española. Luego de dos años de intensa búsqueda el caso se terminó cerrando por falta de pruebas.

Cuando el misterio parecía enterrado, la serie dará un giro con un personaje importante que es Isabel, la abuela de una de las chicas que es interpretada por Kiti Mánver. La mujer no se resigna e iniciará su propia investigación en busca de la verdad.

A medida que avanzan los capítulos se construye un relato lleno de suspenso donde se profundiza en la serie en secretos y silencios que logra mantener al espectador en una tensión constante en busca de la verdad.

Cada uno de los tres episodios de la serie dura menos de una hora y logra transformarla en una producción ideal para maratonear.