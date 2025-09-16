Limpieza: los usos que nadie conoce de la espuma de afeitar

La espuma de afeitar tiene muchos otros usos además del que todos conocen. En el mundo de la limpieza es capaz de hacer milagros, por eso los que entienden del tema conocen algunos trucos caseros con este producto casi mágico.

Para que el espejo del baño deje de empañarse puede aplicarse una pequeña cantidad de espuma de afeitar en un paño de microfibra seco y se frota. Luego se frota del otro lado para quitar los restos y quedará impecable con una capa protectora.

También se pueden neutralizar los malos olores que quedan alrededor del inodoro. Por eso se sube esa parte con espuma de afeitar y luego se retiran los residuos con una mopa. El aroma fresco dejará un espacio libre de malos olores.

Aunque no lo crean la espuma de afeitar es efectiva también para eliminar las manchas de maquillaje de la ropa. Se aplica directamente sobre la mancha, se frota a mano y se lleva a la lavadora. El resultado de la limpieza será sorprendente.

Otro uso en el mundo de la limpieza de la espuma de afeitar es para limpiar las manchas de las alfombras. Se aplica un poco y luego se frota con un paño limpio. La espuma permitirá levantar la suciedad y la alfombra tendrá un aspecto renovado.

Por último, se puede usar para devolverle el brillo a las joyas de plata. Se coloca un poco de espuma, se frota con un cepillo de dientes viejo y luego se enjuagan. Con esta limpieza quedarán relucientes listas para volver a usar porque recuperan su esplendor.