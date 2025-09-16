La película de Netflix que transforma un clásico, pero fue criticada

Esta película de Netflix termina siendo un experimento arriesgado que atrae por su origen literario y provoca comentarios encontrados.

El perfumista irrumpe en Netflix, y la primera sensación es compararla con la original. Y es que el resultado descoloca a los seguidores del libro y de la película. Esta producción alemana parte de la célebre historia de “El Perfume: Historia de un Asesino” y traslada la trama a la actualidad, con un tono de suspenso que no logra mantener el ritmo prometido.

Una película cuestionada La película sigue a una inspectora que pierde el sentido del olfato y busca recuperarlo mientras intenta salvar su relación amorosa. Para lograrlo, se une a un perfumista que utiliza métodos letales en su obsesión por encontrar el aroma perfecto. La premisa suena intensa, pero el desarrollo se siente irregular y la tensión se diluye con rapidez.

netflix2 Una película arriesgada.

Aunque la ambientación moderna y los paisajes fríos de Alemania son esplendorosos, la historia se dispersa. El vínculo entre la investigadora y el creador de perfumes se vuelve predecible y pierde la carga de peligro que debería sostener la intriga. Los giros resultan más confusos que impactantes.

netflix