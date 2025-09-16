Una película con Nicolas Cage acaba de aterrizar en Netflix y está atrapando a todos

Recién añadida a Netflix, esta película con Nicolas Cage se volvió un éxito inmediato en la plataforma de streaming.

La película se estrenó en 2023, pero acaba de ser añadida en Netflix hace pocos días.

Si estás buscando diversión con un toque de terror, Renfield: Asistente de vampiro ya está disponible en Netflix. Estrenada en 2023, esta comedia de 93 minutos sigue al asistente del legendario Drácula y cuenta con un elenco estelar. Actualmente, es la cuarta película más vista en la plataforma.

La trama se centra en Renfield, quien debe equilibrar su lealtad hacia Drácula con los desafíos de la vida moderna. Con situaciones absurdas y cómicas, el film ofrece un giro fresco al universo vampírico, combinando elementos de terror clásico con un humor negro constante que mantiene la atención del espectador.

Renfield Asistente de vampiro 2 Renfield: Asistente de vampiro es, actualmente, la cuarta película más vista en la plataforma de streaming. IMDB.

Dirigida por Chris McKay y escrita por Robert Kirkman y Ryan Ridley, basada en una idea original de Kirkman, Renfield se destaca por su ritmo ágil y su sátira a los clichés de los vampiros. La dirección y el guion logran un equilibrio entre comedia y terror, logrando que cada escena sea entretenida y sorprendente.

Nicholas Hoult interpreta a Renfield, mientras que Nicolas Cage da vida a un Drácula excéntrico y carismático. Awkwafina, Ben Schwartz y Shohreh Aghdashloo completan un elenco que aporta humor y energía.