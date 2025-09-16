En Netflix: acción brutal y adrenalina pura con esta película

Quien espere un drama profundo no lo encontrará aquí. Esta peli ofrece exactamente lo que promete: una hora y media de mucha acción.

K.O. sacude Netflix con mucha acción. Una película de golpes, persecuciones y venganza que no concede pausas. Un exluchador de Marsella se lanza a un viaje de violencia cuando busca al hijo de un rival que murió por un accidente en el ring. Con esa misión peligrosa empieza la adrenalina que mantiene la mirada fija.

Netflix y mucha acción La trama enciende la acción. El protagonista, marcado por la culpa, regresa a los bajos fondos que alguna vez juró dejar atrás. Su recorrido enfrenta mafias, traiciones y combates callejeros que convierten cada encuentro en una prueba de resistencia. La ciudad se transforma en un escenario perfecto para la confrontación.

Cyril Gane, figura de la UFC, toma el papel principal con una presencia que impresiona. Su fuerza y agilidad sostienen secuencias que parecen coreografías de pura energía. La pelea en la discoteca y el asalto en la comisaría destacan por su intensidad y por una cámara que se mueve como si fuera parte de la lucha, atrapando cada impacto.