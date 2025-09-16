Lo que pasó en el Tiny Desk de Fito Páez después de la polémica en Perú

Fito Páez encendió la magia del Tiny Desk tras el escándalo vivido en Perú y entregó una presentación que unió pasado y presente. El músico rosarino, en plena gira Tecknicolor Tour, llevó su historia musical a los estudios de la National Public Radio en Washington con un concierto íntimo que ya circula en YouTube y despierta entusiasmo global.

La invitación de NPR llegó como un reconocimiento a su trayectoria en el rock latino. Rodeado de libros, discos y afiches , Fito Paéz abrió su set con “A rodar mi vida”, himno de los años noventa que hizo cantar a todos. La calidez del entorno y la complicidad con sus músicos crearon una atmósfera de encuentro que desarmó cualquier tensión previa.

El recorrido siguió con “Mariposa Tecknicolor”, canción que marcó a más de una generación y que sonó con frescura renovada. Entre acordes y sonrisas, el público digital sintió la misma energía que en un gran estadio, pero a escala de estudio, donde cada nota parecía un guiño directo a quienes lo acompañan desde hace décadas.

El momento de mayor sorpresa llegó con “Sale el Sol”, tema reciente que mezcla reflexión y esperanza. Fito lo presentó como una ventana hacia lo que vendrá, un mensaje de luz en tiempos de preguntas profundas. Esa mezcla de clásicos y novedades reveló su capacidad para mirar atrás sin dejar de avanzar.

Para el cierre, el músico apostó por un juego sonoro: comenzó con “Circo Beat” y, casi sin aviso, la banda giró hacia “Tercer Mundo”. La transición encendió un clima de fiesta y de crítica social que conectó con la esencia rebelde de su obra. El público virtual celebró cada segundo de esa fusión inesperada.