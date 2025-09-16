La novia de Julián Álvarez comparte fotos que conmueven a todos

Emilia Ferrero mostró su alegría y dejó sin palabras a sus seguidores al compartir fotos de su embarazo junto a Julián Álvarez. La novia del delantero de la Selección Argentina posó en un parque durante el atardecer, con un estilo fresco y una sonrisa que reflejó el entusiasmo por la llegada de su primer hijo.

La novia de Julián Álvarez en la dulce espera Las fotos en blanco y negro capturaron un instante cargado de emoción. Emilia eligió un conjunto deportivo de la reconocida marca Alo: short negro, top con tiras anchas y una gorra hacia atrás. Ese look resaltó un aire juvenil y relajado que se robó los comentarios de miles de fanáticos. El entorno natural y la luz tenue de la tarde hicieron que cada imagen transmitiera cercanía y calidez.

@alo @aloyoga (1) Emilia, la novia de Julián, luce espléndida.

La historia de amor entre Julián y Emilia comenzó en su pueblo natal, Calchín, mucho antes de que el futbolista brillara en el Manchester City. Ambos crecieron juntos y mantuvieron una relación firme mientras él avanzaba en su carrera profesional. Su vínculo resistió viajes, distancia y la presión que acompaña a una figura deportiva de alcance mundial.

