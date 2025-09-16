La novia de Julián Álvarez comparte fotos que conmueven a todos
Mientras Julián continúa su temporada en Inglaterra, su novia Emilia se convierte en una figura querida.
Emilia Ferrero mostró su alegría y dejó sin palabras a sus seguidores al compartir fotos de su embarazo junto a Julián Álvarez. La novia del delantero de la Selección Argentina posó en un parque durante el atardecer, con un estilo fresco y una sonrisa que reflejó el entusiasmo por la llegada de su primer hijo.
La novia de Julián Álvarez en la dulce espera
Las fotos en blanco y negro capturaron un instante cargado de emoción. Emilia eligió un conjunto deportivo de la reconocida marca Alo: short negro, top con tiras anchas y una gorra hacia atrás. Ese look resaltó un aire juvenil y relajado que se robó los comentarios de miles de fanáticos. El entorno natural y la luz tenue de la tarde hicieron que cada imagen transmitiera cercanía y calidez.
La historia de amor entre Julián y Emilia comenzó en su pueblo natal, Calchín, mucho antes de que el futbolista brillara en el Manchester City. Ambos crecieron juntos y mantuvieron una relación firme mientras él avanzaba en su carrera profesional. Su vínculo resistió viajes, distancia y la presión que acompaña a una figura deportiva de alcance mundial.
Hace unas semanas, la pareja ya había emocionado a todos con un video en el que anunciaron que esperan un varón. Aquella presentación fue un momento especial para su entorno, realizada en su tierra cordobesa. Julián celebró la noticia con un gol simbólico que dio paso a bengalas celestes, un gesto que quedó grabado en la memoria de amigos y familiares.