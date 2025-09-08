Conmoción: un fisicoculturista fue asesinado a puñaladas por su novia y los detalles son escalofriantes

El fisicoculturista de 41 años presentaba varias puñaladas en el cuello, la cara, el abdomen y la espalda. La mujer se encuentra internada.

Valter de Vargas Aita, el fisicoculturista que fue asesinado por su novia.

Un aberrante y aterrador episodio mantiene en vilo a Brasil. Un fisicoculturista de 41 años fue asesinado a puñaladas por su novia. Fueron los vecinos quienes llamaron a la Policía, tras escuchar los gritos que provenían del departamento de la víctima.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en Chapecó, Santa Catarina. Allí, Valter de Vargas Aita y su novia tuvieron una acalorada discusión que tuvo un trágico final.

Al escuchar los gritos que provenían del departamento del fisicoculturista, los vecinos llamaron a la Policía. Una vez dentro de la vivienda, los efectivos encontraron al hombre de 41 años sin signos vitales. Según trascendió, presentaba varias puñaladas en el cuello, la cara, el abdomen y la espalda.

Qué pasó con la novia del fisicoculturista Por otro lado, producto de la pelea, la mujer de 43 años resultó herida de gravedad, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un hospital. Si sobrevive, será arrestada y permanecerá bajo custodia hospitalaria.