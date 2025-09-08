Otra vez: China critica las decisiones de Donald Trump y Estados Unidos

Las autoridades de China han criticado este lunes la decisión del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , de ordenar la creación de una "lista negra" que incluya a aquellos países que arresten "injustamente" a ciudadanos estadounidenses, al tiempo que han rechazado que este tipo de detenciones existan.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China , Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que estas ideas "distorsionan la realidad" por "motivos ocultos" y ha recalcado que China " defiende la gobernanza basada en la ley ". "No existe un problema de detenciones injustas", ha asegurado.

"Es bien sabido que las detenciones injustas, las detenciones arbitrarias, la diplomacia coercitiva y las sanciones unilaterales son propias de Estados Unidos ", ha aseverado Lin, que ha subrayado que Pekín "acoge a los ciudadanos y empresas que quieran hacer negocios en el país y garantiza su seguridad".

Los vaivenes de China con Donald Trump

Bajo la Administración del expresidente Joe Biden, China puso en libertad a todos los ciudadanos de Estados Unidos que se consideraba que habían sido detenidos "injustamente", por lo que pudieron regresar a su país de origen. Estados Unidos, por su parte, accedió a levantar las alertas de viaje a China.

Sin embargo, Donald Trump ha ordenado recientemente crear una lista negra de los países que hayan incurrido en detenciones "injustas" de ciudadanos estadounidenses, una medida que está previsto que vuelva a afectar a las relaciones bilaterales. Los países incluidos en esta lista serán objeto de sanciones y restricciones a las exportaciones, tal y como aclaran desde el Departamento de Estado. Dpa