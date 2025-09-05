Presenta:

Impactante video: un socavón se tragó un auto en China y rescataron a cuatro pasajeros

El hecho, que ocurrió en China, podría haber terminado en una tragedia. Afortunadamente, las unidades de emergencia pudieron rescatar a los pasajeros.

El video del suceso en China dejó impactantes imágenes.

En las últimas horas, se volvió viral un impactante video en el que se puede ver como un auto se hundió totalmente en un socavón ubicado en una avenida en Hefei, capital de la provincia de Anhui, China. A pesar del susto, nadie resultó herido y los cuatro pasajeros pudieron ser rescatados.

El hecho ocurrió a fines de agosto. La cámara sigue al vehículo, una SUV blanca, que transitaba por la avenida y llevaba a cuatro pasajeros. Sin embargo, en un momento, la vía se abre y se ‘traga’ casi todo el vehículo, lo que terminó en una impactante y aterradora imagen.

La situación, que podría haber terminado en una tragedia, se solucionó rápidamente gracias a la inmediata respuesta de las unidades de emergencia de la ciudad china, quienes lograron rescatar a los pasajeros.

Mirá el video del socavón que se traga al auto

