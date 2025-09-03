La muestra de poder de Xi y China que desafía el orden mundial liderado por EE.UU.

Mientras los cañonazos resonaban por la plaza de Tiananmen, incluso antes de que el primer grupo de tropas avanzara a paso de ganso por la avenida central de Pekín, se produjo la imagen más perdurable del día.

El presidente de China , Xi Jinping , recibió al líder de Corea del Norte , Kim Jong-un, con un largo apretón de manos, luego saludó a su par de Rusia, Vladimir Putin, y finalmente se dirigió a su asiento, flanqueado por dos de los líderes más sancionados del mundo.

Fue puro teatro político. Y fue esta reunión, más que el armamento, lo que parece haber irritado al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Al comenzar el desfile, Trump envió un mensaje contundente en la red Truth Social, acusando a los tres líderes de conspirar contra Estados Unidos.

Esta bien pudo haber sido la reacción que el presidente Xi esperaba, ya que mantuvo a Putin a su derecha y a Kim a su izquierda durante todo el desfile.

El momento incluso pudo haber sido diseñado para enfurecer a un presidente estadounidense que quizás preferiría ser el centro de atención mundial.

El líder chino se ha robado el protagonismo y lo está usando para mostrar su poder e influencia sobre una alianza liderada por Oriente: un grupo desafiante decidido a oponerse a un orden mundial liderado por Estados Unidos.

Es un mensaje contundente de Xi mientras el mundo se tambalea ante la imprevisibilidad de la presidencia de Trump. Además de Kim y Putin, asistieron más de 20 jefes de Estado extranjeros.

A principios de esta semana, Xi también pareció estar restableciendo su tensa relación con el primer ministro de India, Narendra Modi. El impuesto del 50% de Trump a las importaciones indias ha propiciado un deshielo entre los antiguos rivales asiáticos.

Se suponía que el espectáculo del miércoles conmemoraría la victoria hace 80 años sobre Japón, pero en realidad, trataba sobre hacia dónde se dirige China: hacia la cima, con Xi desempeñando el papel de líder mundial.

Y a sus pies se encontraba un ejército que se está construyendo para rivalizar con Occidente.

China toma las riendas

Esta fue la primera vez que Xi, Putin y Kim fueron vistos juntos, y juntos subieron a la Puerta de la Paz Celestial, que domina la histórica plaza, para presenciar el desfile.

El simbolismo era evidente. El fundador de la China comunista, Mao Zedong, declaró allí la fundación de la República en 1949, y diez años después, fue allí donde recibió al abuelo de Kim y al entonces líder soviético, Nikita Jrushchov, para presenciar un desfile militar.

Getty Images De izquierda a derecha: Kim Il-sung; el primer primer ministro de la República Popular China, Zhou Enlai; el segundo secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijaíl Suslov; el presidente del Partido de los Trabajadores de Vietnam, Ho Chi Minh; Mao Zedong; y Nikita Jrushchov.

Esa fue la última vez que los líderes de los tres países se reunieron. Era el apogeo de la Guerra Fría, China estaba aislada de gran parte del mundo, al igual que Corea del Norte, y la Unión Soviética era la más poderosa y rica de ellas.

Ahora, es China quien lleva las riendas de esta relación. Con armas nucleares, pero aún pobre, Corea del Norte necesita la ayuda de Pekín. Y Putin necesita la legitimidad que Xi acaba de otorgarle.

En el pasado, Xi pareció mantener distancias con Putin y Kim, y mantuvo públicamente una postura neutral sobre la guerra en Ucrania. No la condenó, pero negó que China estuviera ayudando a Rusia.

Incluso parecía mantenerse al margen a medida que Rusia y Corea del Norte se acercaban más recientemente. Kim ha estado enviando tropas para apoyar la invasión de Ucrania a cambio de dinero y tecnología.

Pero ahora Xi parece apoyar a sus dos vecinos, incluso mientras continúan atacando Kyiv.

"Hoy la humanidad se enfrenta de nuevo a la disyuntiva de paz o guerra, diálogo o confrontación, ganar-ganar o suma cero", declaró Xi a la multitud que observaba, junto con millones de personas que seguían atentas la cobertura del desfile en la televisión estatal en todo el país.

China es una "gran nación que jamás se deja intimidar por ningún abusador", declaró.

Y el desfile militar que siguió lo demostró: fue una exhibición de poder, precisión y patriotismo.

Comenzó con una salva de cañonazos, 80 veces, para conmemorar los 80 años de la victoria de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, poniendo fin a una brutal ocupación. El sonido resonó en cada rincón de la plaza mientras 50.000 espectadores, algunos de ellos veteranos de guerra, permanecían sentados en silencio.

Luego, siguió el coro: cada uno de sus miembros aparecían exactamente espaciados mientras las cámaras los encuadraban. Cantaban en perfecta armonía: "Sin el Partido Comunista, no hay China moderna". Cada estrofa era enfatizada con los puños en alto.

El presidente Xi hizo un recorrido para inspeccionar a sus tropas antes de que cada unidad de batalla se turnara para avanzar en el desfile a paso de ganso junto a su líder. Cada paso conjunto en la pista resonaba en las gradas.

El rugido de los tanques fue lo primero en la exhibición de las nuevas armas de China. Pero parecían anticuados en comparación con lo que vino después: un nuevo misil con capacidad nuclear que puede lanzarse desde mar, tierra y aire, misiles antibuque hipersónicos y armas láser para defenderse de los ataques con drones. Había nuevos drones submarinos y aéreos capaces de espiar objetivos.

Puede que Estados Unidos aún tenga una ventaja, perfeccionada a lo largo de los años y gracias a su participación en conflictos en todo el mundo, pero no cabe duda de que China está construyendo un ejército que le rivaliza.

Y la demostración de fuerza de este miércoles fue una declaración dirigida a Washington y sus aliados, así como al resto del mundo, e incluso a Putin y Kim, quienes conocían la importancia de lo que estaban viendo.

"El gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable", había dicho Xi en su discurso, en un esfuerzo por reforzar el orgullo por la nación.

Preocupación en Occidente

Esta muestra de fuerza parece estar teniendo efecto en algunas personas.

En un puente con vistas al río Tonghui, la multitud se había reunido lejos de la ruta principal para intentar ver el desfile militar. Rong, de 30 años, comentó que el desfile le pareció conmovedor.

"Apreciar este momento es lo más importante que podemos hacer. Creemos que recuperaremos Taiwán para 2035", declaró.

Esta es la retórica que muchos temen en la isla autónoma de Taiwán, que China considera una provincia separatista que algún día se unirá a la patria. Xi no ha descartado el uso de la fuerza para lograr ese objetivo. Y el armamento que exhibió el miércoles, gran parte del cual enfatizaba las capacidades navales de China, sin duda preocupará a los líderes taiwaneses.

También preocupa a muchas naciones occidentales, especialmente en Europa, que aún lidian con la solución para poner fin a la guerra en Ucrania. Muchos estuvieron ausentes del desfile.

Han Yongguang, de 75 años, restó importancia a cualquier insinuación de que los líderes occidentales hubieran evitado el desfile.

"Depende de ellos venir o no", dijo. "Sienten envidia del rápido desarrollo de China. Siendo sinceros, son agresivos en el fondo. Estamos totalmente comprometidos con la prosperidad común de la humanidad. Somos diferentes".

Este desfile ha alimentado una ola de nacionalismo en un momento en el que China se enfrenta a graves desafíos internos: una economía desacelerada, una crisis inmobiliaria, el envejecimiento de la población, un alto desempleo juvenil y unos gobiernos locales profundamente endeudados.

A pesar de la confianza que China muestra en el escenario mundial, el presidente Xi debe encontrar la manera de evitar que una floreciente clase media se preocupe por su futuro. El auge económico de China se consideró imparable, pero ya no lo es.

Por lo tanto, este desfile, con toda la retórica sobre un viejo enemigo, Japón, podría ser una distracción bienvenida.

Tras una larga exhibición de armamento de vanguardia, incluyendo misiles nucleares, el desfile concluyó con el lanzamiento de miles de palomas y globos al cielo de Pekín.

La conmemoración —las canciones, las marchas, los misiles, los drones, incluso los "lobos robot"— no se centró tanto en la lucha de China.

Más bien, se centró en lo lejos que ha llegado China y en cómo está alcanzando a Estados Unidos y desafiándolo por la supremacía.

