Qué se sabe de Kim Ju-ae, la hija y "más probable" sucesora del líder de Corea del Norte que visita China junto a su padre

La hija de Kim Jong-un , considerada como "la más probable sucesora" del líder de Corea del Norte , apareció este martes con la delegación norcoreana que asistirá a un gran desfile en China con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Kim Ju-ae estuvo al lado de su padre en la recepción oficial que hizo el ministro de Exteriores chino Wang Yi en la capital china.

El líder norcoreano se encuentra en China para asistir al desfile del Día de la Victoria el miércoles, encabezado por el presidente chino Xi Jinping, el ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales.

La presencia de la hija del líder de Corea del Norte en actos públicos ha sido cada vez más frecuente y según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS, por sus siglas en inglés), existen señales de que podría ser su sucesora.

Quién será el heredero –o heredera- del poder de Kim Jong-un es un tema que siempre ha dado lugar a especulaciones, dado que Corea del Norte es uno de los países del mundo que más se esfuerza por mantener en secreto todo lo que ocurre dentro de sus fronteras, incluidos los detalles sobre la vida personal de su líder así como las de su familia.

Sin embargo, la NIS dice tener elementos que le permiten señalar a una de sus hijas como posible sucesora, aunque aún no descartan que existan otras “posibilidades” en el plan de sucesión de Pyongyang.

"Basado en un análisis exhaustivo de las actividades públicas y el nivel de respeto hacia Kim Ju-ae desde su aparición pública inicial, en la actualidad parece ser la sucesora más probable", dijo en un informe el año pasado.

"Pero mantenemos los ojos abiertos a todas las posibilidades porque Kim Jong-un todavía es joven, no tiene problemas de salud importantes y hay muchas variables".

Pero ¿qué se sabre Kim Ju-ae?

Reuters Kim Ju-ae ha mantenido un alto perfil desde su primera aparición en público a finales de 2022.

Una de tres

Aunque su nombre nunca se dio a conocoer oficialmente, se cree que se llama Kim Ju-ae.

Se estima que es la segunda hija mayor del líder norcoreano y se cree que tiene más de 10 años de edad.

Según especulaciones de los medios de Corea del Sur (que surgieron tras la confirmación en julio de 2012 de que Ri Sol-ju era la esposa de Kim) la niña tendría una hermana y un hermano.

La primera vez que se mencionó la existencia de Kim Ju-ae fue en 2013, luego de que el jugador de baloncesto estadounidense retirado Dennis Rodman, quien estaba en Corea del Norte en una "gira diplomática de baloncesto", le dijera al periódico británico The Guardian que "Kim tenía una hija".

"Sostuve a su bebé Ju-ae y también hablé con [la esposa de Kim]. Él es un buen padre y tiene una hermosa familia", le dijo Rodman al periódico en 2013.

En ese momento, no hubo una respuesta o confirmación oficial de Corea del Norte sobre los comentarios de Rodman.

Más recientemente, la niña acompañó a su padre al lanzamiento en 2023 del misil balístico intercontinental (ICBM) de combustible sólido Hwasong-18, el misil de largo alcance más avanzado del arsenal de Corea del Norte en ese momento.

También estuvo al lado de su padre cuando Corea del Norte puso en órbita su satélite espía Malligyong-1 en noviembre de 2023, después de dos intentos fallidos.

Getty Images Foto tomada de la TV durante un desfile militar en febrero de 2023.

Bases de la especulación

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Kim Yung-ho, llegó a una conclusión similar a la de la agencia de espionaje respecto a la hija de Kim.

"El continuo énfasis en la hija de Kim Jong-un puede verse como evidencia de que Corea del Norte se está apresurando a mostrar sus intenciones de sucesión en medio de difíciles circunstancias internas", dijo hace año y medio.

Observadores de Corea del Norte han notado cómo ahora se hace referencia a la niña de Kim como una hija "respetada", en lugar de "amada", como fue presentada por primera vez durante su debut público en noviembre de 2022.

El adjetivo "respetado" está reservado para los más venerados de Corea del Norte. En el caso de Kim, se le llamó "camarada respetado" sólo después de que se consolidara su estatus como futuro líder.

Por otro lado, presentar a la niña al público de forma temprana podría ser la manera que tiene Kim de asegurarse de que su hija se establezca antes de asumir el poder, señalan algunos analistas.

Getty Images Otra imagen de Kim junto a su hija, en noviembre de 2022.

Opiniones contrarias

Sin embargo, no todos coinciden en que la hija de Kim pueda llegar a asumir las riendas del país.

Chun Su-jin, autora surcoreana de un libro sobre mujeres líderes norcoreanas, señaló anteriormente en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que es poco probable que las élites norcoreanas acepten a la hija de Kim como gobernante.

"El país no está preparado para un líder del otro género [una mujer]", aseguró. “[Kim] solo está tratando de demostrar que es un padre amoroso, no solo un dictador brutal que dispara misiles", dijo la autora cuando se dieron a conocer las pimeras fotos del padre junto a su hija.

En un artículo publicado en junio de 2023 en The New York Times, Chun explica que, “durante cientos de años, la costumbre coreana ha designado como heredero al hijo mayor; Kim Jong-un, el hijo menor, fue designado solo después de que su padre rechazara a sus dos hermanos”.

Y, “las probabilidades no están a favor de Ju-ae, dado que, según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, se cree que Kim Jong-un tiene al menos un hijo”.

"En Corea del Norte, el género sigue siendo importante para ser líder", coincide Hyun In-ae, un desertor norcoreano que trabaja en el Instituto Ewha de Estudios de Unificación en Seúl, en Corea del Sur.

De momento, la pregunta de quién será el sucesor de Kim Jong-un sigue siendo un misterio.

Getty Images Imagen de noviembre de 2023.

